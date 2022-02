Kühnert: NRW-Wahl nicht als Spielfeld von Bundespolitik

Teilen

Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär, kommt zum Willy-Brandt-Haus, der Parteizentrale der SPD. © Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat davor gewarnt, die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Mai für bundespolitische Auseinandersetzungen zu instrumentalisieren. Das wäre „Missbrauch einer Wahl“, sagte er am Freitag in Berlin. „Wir werden nicht zulassen, dass den Menschen in Nordrhein-Westfalen ihre Landtagswahl weggenommen wird und zu einem Spielfeld der Auseinandersetzung zwischen der neuen Bundesregierung und einer jetzt unter Friedrich Merz' Führung befindlichen CDU gemacht wird.“

Berlin - Landtagswahlen müssten von der Debatte um Schul- und Verkehrspolitik, um Unternehmensansiedlungen und gute Arbeit vor Ort gekennzeichnet sein.

Die Landtagswahl am 15. Mai in NRW gilt als bedeutender Stimmungstest für die rot-grün-gelbe Bundesregierung. Es ist zwar nach dem Saarland und Schleswig-Holstein bereits die dritte Landtagswahl nach der Bundestagswahl im vergangenen Herbst. Doch die Wahl im bevölkerungsreichsten Bundesland habe natürlich eine besondere Bedeutung, sagte Kühnert. „Natürlich gucken da alle hin.“ dpa