Kutschaty schenkt Wüst Hörspielfigur mit SPD-Geschichten

Teilen

Thomas Kutschaty (SPD). © Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Launige Geste im Endspurt des Wahlkampfs in Nordrhein-Westfalen: SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty hat seinem Konkurrenten Hendrik Wüst (CDU) nach dem TV-Duell der beiden am Donnerstagabend eine Hörspielfigur geschenkt. Die „Tonie“-Figur sei für Wüsts einjährige Tochter, so Kutschaty. Wie ein SPD-Sprecher am Freitag erläuterte, befinden sich darauf vier von Kutschaty selbst eingesprochene „kindgerechte Geschichten“ zu Themen wie Bildungsgerechtigkeit.

Solingen - Wie ein WDR-Reporter, der Zeuge der Übergabe wurde, bei Twitter berichtete, sagte Wüst daraufhin zu seinen Begleitern: „Ey, warum haben wir sowat nicht?“ Alle hätten gelacht. Die SPD hat nach Angaben des Sprechers eine kleine Anzahl der Hörspielfiguren produziert, die im Wahlkampf verteilt worden seien.

Bei ihrem einzigen TV-Duell vor der Landtagswahl hatten die Spitzenkandidaten von CDU und SPD am Donnerstagabend 75 Minuten lang im WDR-Fernsehen Position zu zentralen Themen bezogen. Übertragen wurde die Sendung aus der alten Schlossfabrik in Solingen. dpa