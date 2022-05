Köln: KVB setzt neue Straßenbahnen bald in der ganzen Stadt ein

Bislang nur auf Linie 3

Die KVB setzt ihre neuen Hochflurbahnen bald auf sämtlichen Straßenbahn-Linien in Köln ein.

Köln – Bereits 2020 hatte die KVB neue sogenannte Hochflurbahnen bestellt. Bei dieser Art Bahn handelt es sich um ein Fahrzeug, das einen durchgehenden Boden über den Rädern hat und an niedrigen Bahnsteigen kleine Treppen ausklappen kann. Ein Beispiel in Köln ist dafür die KVB-Linie 3, eine laut Verkehrsbetrieben „reine Hochflur-Linie“. Schon bald sollen diese neuen Bahnen der Serie 5300 auf fast allen KVB-Linien im Stadtgebiet fahren, berichtet das Kölner Portal 24RHEIN.

KVB setzt neue Bahnen bald in ganz Köln ein – Trittstufen-Problematik behoben

„Die ersten beiden Fahrzeuge des Herstellers Alstom (ehemals Bombardier) sind bislang wegen Problemen mit den Trittstufen nur auf der reinen Hochflur-Linie 3 unterwegs. Ab dem dritten Fahrzeug sind alle Bahnen mit der neusten Software ausgestattet, mit der unter anderem auch die Trittstufen-Problematik behoben wird“, erklärt die KVB selbst. Die Technische Aufsichtsbehörde habe dies nun bestätigt, daher sei der Einsatz der Fahrzeuge nun auch auf anderen Linien möglich. „Inzwischen sind insgesamt sieben Fahrzeuge ausgeliefert“, heißt es weiter. Die weiteren Fahrzeuge sollen dann bis voraussichtlich Sommer 2023 im Zwei-bis Drei-Wochen-Rhythmus in Köln angeliefert werden.

Hochflurbahn vs. Niederflurbahn – wo ist der Unterschied? Eine Hochflurbahn ähnelt einer Eisenbahn. Sie hat einen durchgehenden Boden über den Rädern in einer Höhe zwischen 76 cm und einem Meter. Das erfordert für einen barrierefreien Ein- und Ausstieg einen entsprechend hohen Bahnsteig mit langen Rampen, um eine derartige Höhe auch barrierefrei zu erreichen. Alternativ – aber nicht barrierefrei – können an niedrigeren Bahnsteigen auch Treppen ausgeklappt werden. Mit einer Niederflurbahn soll der barrierefreie Zugang von niedrigen Bahnsteigen (ca. 20 bis 35 cm) ermöglicht werden, das heißt: Der Boden in der Bahn ist entsprechend tiefer. Dadurch ist auch der Hohlraum unter der Bahn reduziert und die Bahn fährt deutlich leiser. Es gibt Straßenbahnen mit Einzelradaufhängung, wodurch der gesamte Boden auf derselben Höhe liegen kann. In Köln sind aufgrund der flexiblen Modellwahl viele Ersatzteile sowohl für die Hochflurbahn als auch für die Niederflurbahn nutzbar.

Weitere Hochflurbahnen für Köln bestellt

„Zusätzlich zu den ursprünglich 27 bestellten Hochflur-Fahrzeugen hat die KVB inzwischen zwei weitere geordert, als Ersatz für zwei beim Starkregen im Sommer 2021 havarierte Bahnen", so die KVB. Die bisher im Fahrgastbetrieb eingesetzten Fahrzeuge liefen laut dem Kölner Unternehmen „sehr stabil und weisen keine nennenswerten Ausfälle auf. Die Fahrzeuge erweisen sich als zuverlässig" – und kämen wegen ihrer großzügigen, modernen Gestaltung auch gut bei den Fahrgästen an. (mo)