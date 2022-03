KVB-Rad aus Kölner Stadtteilen verbannt – weil es zu viel Vandalismus gibt

Von: Johanna Werning

Die KVB-Räder können in Köln nur noch in bestimmten Zonen gemietet werden, in den rechtsrheinischen Stadtteilen gilt ein Verbot. Daran gibt es Kritik.

Köln – Gerade in den Sommermonaten setzen viele Kölnerinnen und Kölner auf das Fahrrad, anstatt in überfüllten und stickigen Bahnen die Domstadt zu durchqueren. Doch für Kölner der sogenannten Schäl Sick – also der rechten Rheinseite – könnte die Rad-Alternative jetzt schwierig werden. Zumindest, wenn sie mit einem Leihfahrrad der KVB unterwegs sind, berichtet 24RHEIN. Der Grund: Die KVB und der Rad-Betreiber nextbike haben den Leihbetrieb in mehreren Stadtteilen eingestellt.

KVB: Leihräder-Verbot für zahlreiche Kölner Stadtteile – es gibt Kritik

Das eingeschränkte Angebotsgebiet in Köln trifft vor allem die rechte Rheinseite. Immerhin wurde dort der komplette Betrieb der KVB-Räder eingestellt. Für den Grünen-Landtagswahlkandidaten Marvin Schuth ein absolutes Unding: Die rechtsrheinischen Stadtteile wie Mülheim, Kalk, und Porz seien sowieso schon schlecht an „Sharing-Angebote“ angebunden.

An die Betreiber KVB und nextbike richtet der 33-Jährige auf Twitter darum harte Worte: „Das geht so nicht. Das Sharing Angebot rechtsrheinisch war sowieso schon miserabel, jetzt werden die Stadtteile abgehängt, die schon generell eine schlechtere ÖPNV-Anbindung haben. Das muss korrigiert werden“, so Schuth.

Das ist Marvin Schuth Marvin Schutz kandidiert bei der NRW-Landtagswahl 2022 für die Grünen. Der 33-Jährige tritt im Wahlkreis 17 Köln V (Porz/Kalk-Ost) an. Seit 2017 ist Schuth Mitglied bei den Grünen. Der Grünen-Politiker ist dualer Student der „Klinischen Pflege“.

Köln: KVB-Räder in Deutz, Mülheim und Porz verboten – „kann ich nicht nachvollziehen“

Mit der Kritik ist der Grünen-Politiker nicht allein. Auch andere User sehen das Totalverbot für die Schäl Sick problematisch. Ein Twitter-User schreibt zum Ursprungspost der KVB: „Kann ich nicht nachvollziehen, die KVB-Linie 3 und KVB-Linie 4 sind morgens wie Mist getaktet und fahren verspätet, das Rad wäre im Notfall immer die letzte Lösung gewesen, um in die Innenstadt zu kommen (...)“.

Nach Vandalismus: KVB-Räder nur noch eingeschränkt nutzbar – „mussten das Gebiet eingrenzen“

Dennoch bleibt es wohl erst einmal beim eingeschränkten KVB-Rad-Angebot. In einem Tweet von Sonntag, 27. März, erklärt die KVB, warum der drastische Schritt nötig sei. „Wir mussten das Gebiet eingrenzen, um für das Serviceteam eine bessere Übersichtlichkeit und für euch eine bessere Verfügbarkeit zu gewährleisten. Vor allem im rechtsrheinischen Gebiet hatten sich die Vandalismusvorfälle leider extrem gehäuft.“

Innerhalb weniger Tage seien an über 500 KVB-Rädern Schlösser zerstört worden: „Der Vandalismus an unseren Rädern hat ein kritisches Level erreicht", schreibt die KVB. Wie lange das Schäl Sick-Verbot für KVB-Räder gilt, ist aktuell noch nicht klar. (jw)