Dieses witzige Vogelhäuschen begeistert Freunde des Nahverkehrs

Von: Johanna Werning

Bei der KVB gibt es nun Vogelhäuschen für zu Hause (Archivbild) © KVB

In Köln gibt es wieder eine tierische Haltestelle als Futterparadies: Die „Körnerstraße“ für Vögel und Eichhörnchen ist ein begehrter Bausatz.

Köln – Das beliebte Mini-Format der KVB-Haltestelle „Körnerstraße“ ist zurück, berichtet 24RHEIN. Ab sofort gibt es das Futterhäuschen wieder im Onlineshop der Kölner Verkehrs-Betriebe KVB. Bereits im Herbst letzten Jahres war die detailgetreue Kölner Mini-Haltestelle für Vögel „ein richtiger Renner“, wie Unternehmenssprecher Matthias Pesch damals gegenüber 24RHEIN erklärte.

KVB: Mini-Haltestelle für Vögel und Eichhörnchen „ein richtiger Renner“

Innerhalb weniger Tage war das KVB-Futterhäuschen in Köln ausverkauft. Immerhin treffen die Mini-Haltestellen der Ehrenfelder Körnerstraße nicht nur den Humor der Kölnerinnen und Kölner, sondern eignen sich neben der Funktion als Vogelhäuschen auch als Futterparadies für Eichhörnchen.

Die sogenannten Stadthörnchen machen es sich an der KVB-Haltestelle im Mini-Format bequem. © Stadthörnchen Köln/Facebook

„Wir bekamen viele Nachrichten von Bürgerinnen und Bürgern, die sagten: Das ist doch auch perfekt für Eichhörnchen. Zusätzlich haben Kölnerinnen und Kölner begonnen, die Snack-Haltestellen um- und auszubauen, um sie für die jeweiligen Tiere noch freundlicher zu gestalten – der kölschen Kreativität waren in dieser Hinsicht keine Grenzen gesetzt“, so Pesch damals. Darum wurden nun neue „Körnerstraße“-Haltestellen produziert.

KVB-Vogelhäuschen ist zurück – aber leicht verändert

„Jetzt ist die ‚Körnerstraße‘ in leicht verändertem Design wieder verfügbar“, kündigt die KVB nun an. Endlich, wenn es nach vielen Kölnerinnen und Kölnern geht. „Wir haben 200 Vogelhäuschen geordert – und die Hälfte ist schon verkauft! Das ist schon enorm!“, erklärt KVB-Sprecher Matthias Pesch.

„Körnerstraße“ in Köln-Ehrenfeld ► Die Körnerstraße liegt im Kölner Stadtteil Ehrenfeld – zwischen der Venloer Straße und der Stammstraße ► Mehrere Cafés und Lädchen sind hier zu finden ► Bei der KVB-Haltestelle „Körnerstraße“ halten die KVB-Linie 3 und die KVB-Linie 4

Aber wie genau sieht das Futterparadies 2.0 im kölschen Design aus? Das Vogelhäuschen ist 27 Zentimeter breit, 16 Zentimeter hoch und 14 Zentimeter tief. Im Vordergrund steht aber vor allem erneut die Detailarbeit: Die Bushaltestelle hat mit der „Körnerstraße", die es in Köln-Ehrenfeld tatsächlich gibt, nicht nur den passenden Namen. Sogar eine kleine Werbetafel gibt es an der Mini-Haltestelle – und zwar für das KVB-Rad, das zuletzt in Köln immer wieder beschädigt wurde. (jw)