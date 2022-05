Landesamt: Leichtes Hochwasser im Bereich der Erft möglich

Ein Hochwasser-Schild steht an einem überfluteten Feld. © Andreas Arnold/dpa/Symbolbild

Angesichts der Wetterprognosen könnte es nach Einschätzung des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) im Bereich der Erft am Freitag zu leichtem Hochwasser kommen. Im Laufe des Abends könnte der Hochwasser-Informationswert 1 an manchen Nebenläufen der Erft überschritten werden, hieß es am Nachmittag in einer Vorab-Informationen zur hydrologischen Situation in NRW.

Essen - Auch andere Gebiete im Land könnten betroffen sein.

Eine genaue räumliche Vorhersage der betroffenen Gebiete ist nach Angaben des LANUV nicht möglich. Durch den voraussichtlich lokal begrenzten, kleinräumig vorkommenden Starkregen könnten vor allem an kleineren Bächen rasche und deutliche Anstiege der Wasserstände die Folge sein.

Eine Überschreitung des Informationswerts 1 bedeutet, dass ein Gewässer über die Ufer treten und anliegende landwirtschaftliche Flächen oder Straßen überfluten kann. Bebaute Gebiete erreicht das Wasser in dem Fall noch nicht. dpa