Landtag liberalisiert Denkmalschutz: Proteste von Fachleuten

Abgeordnete bei einer Sitzung des Landtags. © Henning Kaiser/dpa

Begleitet von Protesten hat der Landtag mit schwarz-gelber Mehrheit die Vorgaben für den Denkmalschutz in Nordrhein-Westfalen liberalisiert. In seiner vorletzten Sitzung in dieser Legislaturperiode verabschiedete der Landtag am Mittwoch gegen die Stimmen von SPD, Grünen und AfD das neue Denkmalschutzgesetz.

Düsseldorf - Denkmalgeschützte Gebäude wie Höfe, Burgen, Schlösser, Wohn- oder Handelshäuser können künftig leichter umgenutzt werden. Auch die Installation etwa von Photovoltaikanlagen wird erleichtert. Die Belange der Barrierefreiheit für Wohnraum werden ebenfalls berücksichtigt. Das neue Gesetz tritt am 1. Juni in Kraft. Das bisherige Gesetz war mehr als 42 Jahre alt.

Bis zuletzt hatten Fachverbände gegen den Entwurf gekämpft. Noch am Mittwoch demonstrierten die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und das Denkmalschutz-Bündnis NRW während der Plenarsitzung vor dem Landtag. Die Landschaftsverbände LVR und LWL befürchten eine Schwächung des Denkmalschutzes, denn ihre Denkmalfachämter haben ihrer Ansicht nach künftig kaum noch Einfluss auf Entscheidungen der Kommunen.

Die Opposition warf der schwarz-gelben Landesregierung vor, das Gesetz noch kurz vor der Landtagswahl am 15. Mai im Hauruck-Verfahren „durchpeitschen“ zu wollen.

In NRW gibt es mehr als 80.000 eingetragene Baudenkmäler und mehr als 7000 eingetragene Bodendenkmäler. Rund 80 Prozent der Baudenkmäler sind in Privatbesitz. dpa