Lastwagen kracht in Pkw: Drei Verletzte nach Unfall auf A3

Fahrzeuge stehen nach einem Unfall auf der Straße. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 bei Sankt Augustin in Fahrtrichtung Oberhausen sind drei Menschen verletzt worden - darunter zwei Schwerverletzte. Ein 68-jähriger Lkw-Fahrer sei am Dienstagnachmittag am Ende eines Staus in einen Pkw aus den Niederlanden gekracht, teilte ein Polizeisprecher mit.

Bonn - Der Pkw-Fahrer hatte sich zuvor langsam dem Stau genähert. Als er den schnellen Lastwagen hinter sich bemerkte, habe er noch versucht auf den Standstreifen auszuweichen. Der Lkw stieß daraufhin jedoch ungebremst in das Auto und drückte es gegen die Schutzplanke. Zwei Frauen auf der Rückbank im Alter von 27 und 57 Jahren wurden schwer verletzt, schwebten aber laut Polizeiangaben nicht in Lebensgefahr. Der 57-jährige Beifahrer auf dem Vordersitz erlitt leichte Schnittverletzungen im Gesicht. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Der Lkw-Fahrer sei unverletzt geblieben, sagte der Sprecher. Er habe den Stau nach eigenen Angaben zwar kommen sehen, jedoch den Bremsweg falsch eingeschätzt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Durch die Vollsperrung kam es auf der A3 in Richtung Oberhausen zu Verkehrsbehinderungen. Nach Polizeiangaben soll die Straße bereits am Nachmittag wieder freigegeben werden. dpa