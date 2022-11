Leiche in Altkleider-Container gefunden – Zeuge sah Beine herausragen

Immer wieder gibt es in Deutschland Unfälle, weil Menschen in Altkleider-Containern steckenbleiben (Symbolbild). © Michael Gstettenbauer/Imago

Ein Toter wurde in der Nacht zum Sonntag in einem Altkleider-Container in Rommerskirchen entdeckt. Ein Autofahrer hatte Beine aus dem Container ragen sehen.

Rommerskirchen – In Rommerskirchen (NRW) wurde am Wochenende eine Leiche in einem Altkleider-Container gefunden. Beim Toten handelt es sich um einen 43 Jahre alten Mann, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Rommerskirchen: Toter Mann in Altkleider-Container entdeckt

Ein Autofahrer sah die Beine des Toten aus dem Container herausragen und wählte daraufhin den Notruf, berichtet 24RHEIN. Wie mehrere Medien berichteten, musste die Feuerwehr den Container aufschneiden, um den Leichnam des Mannes zu bergen. Bei dem Toten soll es sich um einen rumänischen Staatsbürger handeln, der zuletzt in Köln gemeldet war.

Toter in Altkleider-Container: Polizei geht von Unfall aus

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der Mann bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Der Altkleider-Container steht im Mariannenpark in Rommerskirchen (Rhein-Kreis Neuss). Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall in der Nacht zum Sonntag geben können.

Erst vor wenigen Wochen gab es einen ähnlichen Vorfall in Baden-Württemberg. In Weinstadt bei Stuttgart wurde die Leiche einer 26-jährigen Frau in einem Altkleider-Container entdeckt. Nach Angaben des Roten Kreuzes in Nordrhein-Westfalen seien die auf Altkleider-Container geklebten Warnhinweise, die auf die Lebensbedrohung bei einem Einstiegsversuch hinweisen, bislang nicht verpflichtend. (bs/dpa)