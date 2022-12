Leiche in Kölner Wald entdeckt: „Hinweise deuten auf Gewaltverbrechen“

Schrecklicher Fund in Köln: Im Königsforst entdeckte ein Spaziergänger eine Leiche. „Hinweise deuten auf Gewaltverbrechen hin“, so die Polizei Köln.

Köln – Im Königsforst entdeckte am Dienstagmorgen ein Spaziergänger eine männliche Leiche. „Die am heutigen Tag durchgeführte Obduktion ergab Hinweise, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten“, so Polizei und Staatsanwaltschaft Köln. Auch zur Identität des Toten gibt es nun erste Hinweise.

Leiche in Königsforst entdeckt: Toter soll vermisster Kölner sein

„Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei dem Toten um einen 30 Jahre alten Mann aus Köln handeln“, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft weiter mit. Der Mann wurde am 18. November als vermisst gemeldet, berichtet 24RHEIN. Die Leiche wurde am Dienstagmorgen, 13. Dezember, von einem Spaziergänger in einem Waldstück im Königsforst im Stadtteil Rath-Heumar (Stadtbezirk Köln-Kalk) gefunden.

Das ist der Königsforst ► Der Königsforst ist ein 2519 Hektar großes Waldgebiet ► Der Königsforst liegt in den Städten Köln, Bergisch Gladbach und Rösrath (Rheinisch-Bergischer-Kreis) ► Teile des Waldes gelten als Naturschutzgebiet

„Die am heutigen Tag durchgeführte Obduktion ergab Hinweise, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten.“ Eine Mordkommission wurde eingerichtet. „Die Ermittlungen zum Tatgeschehen und den Hintergründen dauern an.“ Weitere Details zum Leichenfund und zur möglichen Tat nennen Polizei und Staatsanwaltschaft Köln noch nicht. Wie lange die Leiche bereits im Königsforst lag, ist nicht bekannt. Seit der Vermisstenmeldung ist rund ein Monat vergangen.

Nicht die einzige Kölner Horrormeldung in dieser Woche: In Nippes wurde am Dienstag ein wenige Wochen alter Säugling wohl so heftig geschüttelt, dass es am Donnerstagnachmittag im Krankenhaus gestorben ist. Der Vater wurde von der Polizei Köln festgenommen. (jw mit ots)