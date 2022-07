Mann rettet regungsloses Kind (3) aus Wasser – und verschwindet

Von: Sebastian Peters

Ein Mann hat in einem Freibad in NRW ein regungsloses Kind (3) aus dem Wasser gerettet – dann verschwand er. Nun sucht die Polizei den Unbekannten.

Lippe – Wer hat dem dreijährigen Jungen im Freibad Horn das Leben gerettet? Genau diese Frage stellt sich aktuell die Polizei Lippe. Am Dienstagabend, 19. Juli 2022, rettet ein bislang unbekannter Mann ein dreijähriges Kind scheinbar das Leben. Er bemerkte das regungslose Kind im Wasser, zog es heraus und übergab das Kind dem Bademeister, berichtet 24RHEIN.

Freibad Horn: Polizei Lippe sucht Lebensretter des dreijährigen Kindes

Dieser leitete sofort Erste Hilfe Maßnahmen ein. Wenig Augenblicke später erwachte das Kind wieder. Zur weiteren Behandlung wurde das Kind anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem das Kind abtransportiert wurde, wollten die Polizisten sich bei dem Lebensretter für seinen Einsatz bedanken. Allerdings was der Held aus dem Freibad bereits verschwunden.

Wo ist das passiert? – Im Freibad Horn an der Straße „Am Eggestadion“ in Horn-Bad Meinberg (NRW)

Nun sucht die Polizei Lippe nach dem Mann, der am Dienstag, 19. Juli 2022, dem Kind das Leben gerettet hat. Der Held aus dem Freibad wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05231 6090 zu melden. Ein ähnlicher Fall ereignete sich am Dienstag in Kerken. Dort verstarb ein 15-jähriger Junge nach einem Badeunfall im Eyller See.

Darüber hinaus mahnt die Polizei Lippe zur Vorsicht: „Auch heute werden die Schwimmbäder aufgrund der Hitze wieder voll und damit unübersichtlich. Bitte nehmen Sie sich deshalb ein Beispiel an dem Unbekannten und achten Sie aufeinander. Wenn Ihnen Personen auffallen, die Hilfe benötigen könnten, informieren Sie umgehend das Badepersonal“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. (sp)