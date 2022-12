RWE dreht Klimaaktivisten in Lützerath den Strom ab – wenig später brennt es im Tagebau Garzweiler

Von: Peter Sieben

Das besetzte Dorf Lützerath: RWE hat den Aktivisten den Strom abgeschaltet. © Peter Sieben

Die Situation in Lützerath spitzt sich allmählich zu. RWE hat die Aktivisten vom Stromnetz abgetrennt, der Schritt sei wegen des Rückbaus notwendig. Die Protestler sprechen indes einer neuen Eskalation.

Köln – Plötzlich ist der Strom in Lützerath weg. Und die Aufregung bei den Klima-Protestierenden im besetzten Dorf ist groß. Hektisch werden Versammlungen einberufen. „Mist, ich hätte heute morgen nochmal duschen sollen“, sagt eine junge Frau. Nachts rutschen die Temperaturen in den Minusbereich und in den Baumhäusern und zwischen den zugigen Hofgemäuern, die jetzt mit Parolen und Graffiti übersät sind, ist es schon jetzt zugig und kalt. Ohne Strom wird es für die rund 150 Besetzer wohl noch härter.

Lützerath hat keinen Strom mehr: Eisige Temperaturen im Aktivisten-Camp

„Wir haben bislang Heizöfen genutzt, die fallen jetzt weg“, sagt Ronni Zepplin, Sprecherin der Initiative „Lützerath lebt“. Vorerst behelfe man sich mit Lagerfeuern und Kerzen. Seit einigen Wochen leben die Klimaaktivisten in Lützerath, direkt am Rand der gigantischen Grube des Tagebaus Garzweiler. Das Dorf ist längst zum Symbol des Protests gegen den Braunkohletagebau in NRW. geworden. Energiekonzern RWE will an die Kohle unter dem kleinen Weiler, der zur Stadt Erkelenz gehört, die ursprünglichen Bewohner mussten inzwischen alle umsiedeln.

Die Aktivistinnen und Aktivisten wollen das Dorf vor dem Abriss bewahren. Im Januar soll das Dorf nach dem Willen von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) in einem „Gesamteinsatz“ geräumt werden. Die Besetzer bereiten sich derweil mit Barrikaden und Gräben darauf vor – und haben Widerstand angekündigt „Wir werden um Lützerath kämpfen, wie wir den Hambacher Wald verteidigt haben. Wer Lützerath angreift, wird einen hohen Preis zahlen.“

Die Polizei war erst vor wenigen Tagen in Lützerath, Beamte tauchten in voller Montur mit Helm und Schutzschild auf. Man habe die Lage sondieren wollen, so die Polizei. Die Aktivisten wiederum vermuten eine „Machtdemonstration“. Am Dienstag hat RWE – der Feind der neuen Lützerather – den Strom abgestellt. Das Energieunternehmen sagt: Wegen Rückbauarbeiten im Vorfeld des Tagebaus habe man die ehemalige Siedlung Immerath vom Netz getrennt – auch Lützerath sei davon betroffen.

Klimaaktivisten in Lützerath sprechen von „neuer Eskalationsstufe“

Die Klimaaktivisten wiederum sprechen von einer Eskalation des Konflikts. „Die haben sogar die Kabel komplett weggerissen“, sagt Ronni Zepplin. „Derzeit haben wir eine Solarpanele, jetzt bauen wir weitere auf, um das Dorf mit Strom zu versorgen. Auch, um zu zeigen, dass man keine Baunkohle für Energie braucht.“

Derweil meldet die Polizei Aachen, dass unbekannte Täter Dienstagabend eine Trafostation und mehrere Stromkabel am Tagebau Garzweiler in Brand gesetzt und dadurch erheblichen Schaden verursacht haben. Der RWE-Werkschutz hatte das erste Feuer demnach gegen 22:30 Uhr gemeldet, das zweite sei um kurz nach Mitternacht entdeckt worden. Die Werksfeuerwehr konnte die Brände löschen.

Nachts brennt es im Tagebau Garzweiler

Eine Retourkutsche der Klimaaktivisten? „Wenn man eins und eins zusammenzählt, liegt das vielleicht nahe“, so eine Sprecherin der Polizei Aachen. Konkrete Hinweise gebe es aber nicht. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei „Lützerath lebt“ weiß man nichts von einem Brand. „Davon habe ich nichts mitbekommen“, sagt Sprecherin Ronni Zepplin. (pen)