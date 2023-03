Großaufgebot sucht nach vermisster Luise (12): Spürhunde, Drohnen und Hubschrauber im Einsatz

Von: Jennifer Lanzinger

Von der Vermissten aus Freudenstadt fehlt auch am Sonntag jede Spur. © Polizei Siegen-Wittgenstein

Seit Samstag fehlt von Luise aus Freudenberg in NRW jede Spur, die 12-Jährige verschwand auf dem Heimweg. Polizei und Feuerwehr suchen mit einem Großaufgebot nach dem vermissten Mädchen.

Freudenberg – Die Polizei in Freudenberg in Nordrhein-Westfalen sucht aktuell ein 12 Jahre altes Mädchen, das bereits seit Samstagnachmittag, 11. März 2023, als vermisst gilt. Mit einer Beschreibung und starken Kräften sucht die Polizei im Siegerland auch am Sonntag nach der vermissten Luise. Auch die Feuerwehr beteiligte sich an dem Einsatz. Die zwölfjährige verschwand am Samstag auf dem Heimweg, alle Suchmaßnahmen verliefen zunächst erfolglos.

Vermisstes Mädchen in NRW: Polizei sucht Zwölfjährige mit Großaufgebot

Wie die Polizei in einer Mitteilung erklärt, wurde das vermisste Mädchen am Samstag zuletzt gegen 17.30 Uhr in der Kleintirolstraße in Freudenberg gesehen. Nach aktuellen Erkenntnissen wollte das Mädchen zu Fuß in Richtung der Tillmann-Siebel-Straße in Freudenberg laufen. Der Heimweg führe dabei durch ein Waldstück.

Die vermisste 12-Jährige wird demnach wie folgt beschrieben:

158-159cm groß

schlank

brauner Pullover

schwarze Daunenjacke bis ca. zur Hüfte

blaue Jeans

weiße Turnschuhe (entweder Nike oder Puma)

offene dunkelblonde Haare bis etwa Brusthöhe

führt einen schwarzen Rucksack mit großem weißen Nike-Zeichen mit sich

im Rucksack eine graue Jogginghose

führt Handy mit sich (ca. 30% Akku bei Verlassen der Anschrift Kleintirolstraße)

Polizei und Feuerwehr suchen nach vermisster Luise - Auch Spürhunde und Drohnen im Einsatz

Wie der WDR berichtet, soll das Mädchen bei einer Freundin gewesen sein. Von dort habe sich die 12-Jährige auf den Heimweg gemacht. Demnach seien an der Suche nach dem Mädchen auch das Technische Hilfswerk und DLRG beteiligt, ein Großaufgebot suche seit dem späten Samstagabend. Auch ein Polizeihubschrauber samt Wärmebildkamera und zwei Drohnen habe aus der Luft nach dem Mädchen gesucht.

Wie der WDR weiter berichtet, sei parallel am Boden mit zwei Suchhunden nach dem vermissten Mädchen gesucht worden. Polizei und Feuerwehr hätten demnach bis tief in die Nacht den Wald abgesucht. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 oder der 110 entgegen.

