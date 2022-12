Luke Mockridge zurück bei Sat.1 – Es hagelt Kritik: „Ist das euer Ernst?“

Luke Mockridge kehrt nach einer einjährigen Pause zurück ins Programm von Sat.1. © Christoph Hardt/Imago

Luke Mockridge kehrt zurück ins Fernsehen. Nach einer einjährigen Pause sendet Sat.1 am Freitagabend, 9. Dezember, sein neues Programm um 20:15 Uhr.

Köln – Der Comedian Luke Mockridge feiert sein TV-Comeback. Nachdem er sich im September 2021 aufgrund eines Vergewaltigungsvorwurfs zurückgezogen hat, kehrt der 33-Jährige zurück auf die Bildschirme. Mit „A Way Back to Luckyland“ sendet Sat.1 sein Tour-Programm zur Primetime. Der Sender gab am 1. Dezember kurzfristig die Programmänderung bekannt – seitdem hagelt es Kritik in den sozialen Medien.

Das Urteil über seine Rückkehr ist auf Twitter und Co. nicht besonders gnädig. Wie die Reaktionen zu seiner Rückkehr ausfallen, hat 24Rhein zusammengefasst.

Die Nutzerinnen und Nutzer spalten sich in zwei Lager. Seine Fans vermissen den Comedian aus Köln schon viel zu lange, andererseits üben die Gegner Kritik daran, dass der Sender ihm wieder eine Plattform bietet. (amp)