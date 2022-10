Mädchen (8) geht plötzlich beim Schwimmunterricht unter – Lebensgefahr

Teilen

Das Symbolbild zeigt Wasser in einem Schwimmbecken mit Bahnen. © Christoph Hardt/Future Image/Imago

In Kleve ist ein acht Jahre altes Mädchen während des Schwimmunterrichts leblos im Wasser gefunden worden. Sie schwebt in Lebensgefahr.

Kleve – Beim Schwimmunterricht einer Grundschule in Kleve (NRW) kam es am Donnerstagmorgen zu einem tragischen Vorfall. Ein acht Jahre altes Mädchen ist aus bislang unbekannten Gründen im Wasser untergegangen und schwebt in Lebensgefahr. Zwei Lehrkräfte hatten ihren leblosen Körper gegen 10:30 Uhr im Wasser entdeckt, berichtet 24RHEIN.

Kleve: Unfall im Schwimmunterricht – Mädchen in Lebensgefahr

Nach Angaben einer Polizeisprecherin haben die Lehrkräfte daraufhin das Mädchen aus dem Schwimmbecken geholt und erfolgreich wiederbelebt. Die Achtjährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Duisburg gebracht. Sie schwebt nach letzten Informationen weiterhin in Lebensgefahr.

Nähere Hintergründe zum Unfallhergang gibt es noch nicht. Die Mitschüler wurden von Schulsozialarbeitern und Opferschützern betreut, die auch die Eltern des Mädchens informiert haben. (bs/dpa)