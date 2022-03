Überraschung im Supermarkt: Mädchen spaziert mit Pony zu Netto

Ein Pony stand plötzlich in einer Netto-Filiale in NRW. (Montage)

Im Kreis Olpe

Eine 15-Jährige spazierte mit ihrem Pony in einen Netto-Supermarkt in Attendorn. Das kleine Pferd erleichterte sich dann ausgerechnet in der Obstabteilung.

Attendorn – Kuriose Szenen in einem Netto-Supermarkt in Attendorn: Am Mittwochnachmittag hatte plötzlich ein 15-jähriges Mädchen gemeinsam mit ihrem Pony das Ladenlokal betreten. In der Obstabteilung hinterließ das kleine Pferd dann aber eine unappetitliche Überraschung, wie 24RHEIN berichtet.

Attendorn/NRW: Mädchen geht mit Pony in Netto-Supermarkt

Kunden und Angestellten im Netto an der Benzstraße in Attendorn (NRW) dürften am Mittwochnachmittag kaum ihren Augen getraut haben. Gegen 17 Uhr spazierte ein 15-jähriges Mädchen mit ihrem Pony in den Supermarkt. Die Jugendliche wollte gerade bei einer Netto-Mitarbeiterin nachfragen, ob das Mitführen des Tieres in der Netto-Filiale erlaubt sei – da war es auch schon geschehen.

Netto in Attendorn: Pony hinterlässt Pferdeäpfel in der Obstabteilung

„Diesen kurzen Moment nutzte das Pony zur Erleichterung und äpfelte im Bereich der Waage in der Obst- und Gemüseabteilung“, teilt die Polizei aus dem Kreis Olpe mit. Es gab also auf einmal Äpfel der eher unappetitlichen Sorte. Doch nicht nur das: Laut Polizeiangaben ist das Pony bei der Ausübung des „Geschäfts“ zu allem Überfluss auch noch gegen die Waage gestoßen, die dadurch beschädigt wurde.

Strafrechtliche Konsequenzen muss die 15-Jährige aber nicht fürchten, wie ein Polizeisprecher auf 24RHEIN-Nachfrage erklärte. Im Beisein der Polizei wurden die Personalien ausgetauscht und die Eltern des Mädchens informiert. Die 15-Jährige verließ danach samt Pony wieder den Supermarkt – und hat ein Erlebnis, an das sie sich sicherlich noch lange erinnern wird. (bs/ots) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA