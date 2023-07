Unheimliches Treffen: Wolf setzt sich seelenruhig und fixiert verängstigte Wanderin

Von: Georg Dickopf

Teilen

Rund 60 Meter vor der Wanderin Barbara Greif und ihrem Hund Paul kam es oberhalb von Selscheid zum Aufeinandertreffen mit einem Wolf, der sich auf den Weg setzte. © Dickopf

Eine unheimliche Begegnung hatte eine Wanderin aus Werdohl mit einem ausgewachsenen Wolf auf einem Wanderweg oberhalb von Plettenberg-Selscheid.

Plettenberg/Werdohl – Zu einer unheimlichen Begegnung mit einem ausgewachsenen Wolf und einer Werdohlerin kam es jetzt auf einem früheren P-Weg-Teilstück oberhalb von Plettenberg-Selscheid. Der Wolf verhielt sich dabei ungewöhnlich, wie come-on.de berichtet.

Unheimliche Begegnung: Wolf setzt sich seelenruhig hin und fixiert verängstigte Wanderin

„Ich wollte am letzten Donnerstag mal wieder eine Wanderung mit meinem Hund in Richtung Hohe Molmert unternehmen“, berichtet Barbara Greif. Mit Paul, einem Terrier-Schäferhund-Mix, wanderte sie gegen 11 Uhr vom Parkplatz am Grimminghauser Fischteich den Berg hinauf über die alte P-Weg-Strecke. Nach gut 1500 Meter passierte es dann.

So wie auf diesem Symbolbild setzte sich der Wolf in 60 Meter Entfernung auf den Waldweg. © Rolfes/DJV

„Mir kam aus Richtung Grävinglöh mitten auf dem Weg ein großer Wolf entgegen.“ Rund 60 Meter vor ihr sei er stehen geblieben. „Ich war vollkommen geschockt“, beschreibt Greif das unerwartete Aufeinandertreffen. „Er hat sich dann in aller Seelenruhe auf den Weg gesetzt“, berichtet Greif, deren zehn Jahre alter Hund den Wolf nicht gewittert und gesehen habe.

„Ich habe dann mit deutlich erhöhtem Puls die Hundepfeife aus der Tasche geholt und laut hineingeblasen“, schildert die Wanderin die Situation.

Unbeeindruckter Wolf bleibt sitzen

„Den Wolf hat die Pfeife nicht sonderlich beeindruckt“, sagt Greif. „Er hat den Kopf interessiert schräg gestellt und ist einfach sitzen geblieben.“

Das Aufeinandertreffen, das an Westernduelle auf staubigen Wegen erinnert, endete mit dem Rückzug der 1,68 Meter großen Wanderin. Sie sei erst mal langsam einige Schritte rückwärts gegangen und dann in Richtung Auto losgelaufen. „Ich hatte große Angst, dass er uns verfolgt“, schildert die in Pungelscheid wohnende Wanderin die Situation.

Kurz hinter der nächsten Wegbiegung sei ihr dann glücklicherweise ein Geländewagen mit einem laut rumpelnden Anhänger entgegengekommen, der den Wolf möglicherweise verjagt habe.

Katzen in Teindeln vermisst

Der Mann habe bemerkt, dass man mit so etwas jetzt öfter rechnen müsse. Sein Nachbar habe dieser Tage einen Wolf in der Nähe von Teindeln gesehen. Dort würden neuerdings auch mehrere Katzen vermisst.

Der blaue Punkt zeigte die Stelle, an der die Wanderin auf den Wolf traf. © Googlemaps

Veränderungen gibt es nach übereinstimmender Aussage aus der heimischen Jägerschaft auch bei der Damwild- und Wildschwein-Population, die in der hiesigen Region nur noch in großen Rudeln oder Wildschweinrotten mit bis zu 60 Tieren gesichtet würden.

„Man kann als Spaziergänger jetzt eigentlich nicht mehr in den Wald gehen. Der Erholungsfaktor fällt damit weg. Wölfe sind an sich wunderbare Tiere, aber nicht in unmittelbarer Nähe von Wohnsiedlungen und auf beliebten Wanderwegen“, findet die Werdohlerin, die vor vier Wochen auch in Pungelscheid zwischen Hof Aschey und Düsternsiepen eine Wolfslosung und Wolfsabdrücke sah.

Barbara Greif griff zur Hundepfeife, doch den Wolf schreckte das nicht. © Dickopf, Georg

„Reale Gefahr“

„Der Wolf ist eine reale Gefahr, auch wenn man bedenkt, dass nur ein paar hundert Meter weiter die Kinder in Selscheid auf der Straße spielen“, findet die Werdohlerin.

Wilhelm Deitermann, Sprecher des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV), das für das wissenschaftliche Wolfsmonitoring zuständig ist, appelliert an die Werdohlerin und an alle Bürger, entsprechende Sichtungen an den zuständigen Wolfsberater oder direkt an das LANUV zu melden. „Jeder Hinweis sollte weitergeleitet werden, denn das sind Indizien, mit denen besser eingeordnet werden kann, wo sich der Wolf aufhält“, so Deitermann.

Was die Ernennung der heimischen Region zum Wolfsgebiet angeht, verwies Deitermann an das Landesumweltministerium.

Wolfsverordnung wird überarbeitet

„Da haben wir keinen Einfluss drauf. Es kann aber sein, dass sich dort auch die Bedingungen geändert haben“, deutete der LANUV-Sprecher an und lag damit richtig. Denn auf konkrete Nachfrage im Landesumweltministerium (mehr im Infokasten) erklärte der stellvertretende Pressesprecher Malte Wetzel folgendes: „Derzeit wird geprüft, wie die Wolfsverordnung praxisgerechter angewandt werden kann oder überarbeitet werden muss. Dies betrifft auch die bisherige Regelung zu Wolfsterritorien und Wolfsgebieten.“

Unweit des Wohngebietes Düsternsiepen entdeckte die Werdohlerin Barbara Greif eine vermeintliche Wolfslosung, die sie an Wolfsberater Heiko Cordt weiterleitete. © Google-Maps

Ob und wann die Region damit zum Wolfsgebiet wird und wie die Förderbedingungen aussehen, bleibt demnach vorerst offen.

Was den generellen Umgang mit dem Wolf angeht, befragten wir Gregor Klar, Referatsleiter für Natur und Umweltschutz beim Landesjagdverband Nordrhein-Westfalen. Laut Klar habe der Wolf eine jährliche Vermehrungsrate von 30 Prozent. Deshalb sei entscheidend, ob in Brüssel auf EU-Ebene die jagdliche Bewirtschaftung des Wolfes abgeändert werde. „Das wäre aus unserer Sicht wünschenswert.“ Dem Antrag müssten die Beitrittsländer aber einstimmig zustimmen.

Noch immer kein Wolfsgebiet: Land will Verordnung praxisgerechter anwenden

Auf Nachfrage im Düsseldorfer Landesumweltministerium, wann konkret die heimische Region angesichts der erfüllten Kriterien zu einem Wolfsgebiet erklärt wird, gab es die folgende Antwort von Pressesprecher Malte Wetzel:



„Aktuell sind in NRW fünf Territorien besetzt (Schermbeck, Haltern, Dämmerwald/Üfter Mark, Leuscheid an der Grenze zu Rheinland-Pfalz/Rhein-Sieg-Kreis) zuzüglich einzelner durchwandernder Tiere. Territorien sind die regelmäßigen Aufenthaltsräume eines Wolfes.



Das Land NRW leistet eine umfassende finanzielle und beratende Unterstützung, um die Belastungen für die Tierhaltungen durch die Rückkehr des Wolfs so gering wie möglich zu halten.



Der Wolf wird immer öfter in NRW gesichtet. © Sina Schuldt/dpa

Mit den Förderrichtlinien Wolf hat Nordrhein-Westfalen seit 2017 die Grundlage für einen finanziellen Ausgleich der durch den Wolf bedingten wirtschaftlichen Belastungen für Tierhalter geschaffen. Nach den Förderrichtlinien Wolf besteht die Möglichkeit zur Entschädigung von wolfsbedingten Schäden sowie zur Förderung von Investitionen in wolfsabweisende Herdenschutzmaßnahmen.



Wie im vergangenen Jahr stehen auch 2023 wieder bis zu zwei Millionen Euro für Maßnahmen nach den Förderrichtlinien Wolf zur Verfügung (rund 430 000 Euro wurden im Jahr 2022 genutzt). In Nordrhein-Westfalen prüfen wir aktuell, wie die von der Vorgängerregierung erlassene Wolfsverordnung praxisgerechter angewandt werden kann oder überarbeitet werden muss. Dies betrifft auch die bisherigen Regelungen der Förderzonen Herdenschutz.



Ich bitte um Verständnis, dass hierzu aufgrund der laufenden Prüfung derzeit noch keine weiteren Informationen möglich sind.“