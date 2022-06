Mann badet im Rhein – und kommt nicht zurück

Ein Mann schwamm im Rhein bei Rees, doch er kehrte nicht zurück. © Hans Blossey/Imago

Am Samstagabend war ein Mann im Rhein bei Rees baden. Der 63-Jährige aus Hamm schwamm rheinaufwärts – doch dann verschwand er.

Rees – Gemeinsam mit seiner Ehefrau verbrachte ein Mann aus Hamm den Samstag (18. Juni) am Rheinufer bei Rees im Kreis Kleve. Gegen 17:15 Uhr wollte der 63-Jährige im Rhein baden gehen, berichtet 24RHEIN. Er ging ins Wasser und schwamm rheinaufwärts um die nächstgelegene Buhne, eine Einbuchtung im Fluss, herum. Doch dann verschwand der 63-Jährige aus dem Sichtfeld seiner Frau und zwei weiteren Begleitern, die am Ufer zurückgeblieben waren.

Rees: Mann schwimmt im Rhein – und kommt nicht zurück

Die drei hielten Ausschau nach dem Mann. Zunächst suchten sie eigenständig nach ihm, berichtet die Polizei. Doch dann alarmierten die Begleiter die Rettungskräfte und wählten den Notruf.

Die Polizei suchte an Land, zudem waren Wasserschutzpolizei, Feuerwehr sowie Kräfte der DLRG im Einsatz, um nach dem verschwundenen Schwimmer zu suchen. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Suchmaßnahmen. Am Samstag wurden Rettungskräfte im Rhein-Erft-Kreis ebenfalls alarmiert: Ein 18-Jähriger starb bei einem Badeunfall im Otto-Maigler-See in Hürth.

Schwimmen im Rhein In Köln warnen Stadt und Feuerwehr davor, im Rhein in Köln schwimmen zu gehen. Grund dafür sind Strömungen im Rhein, die für Schwimmer gefährlich werden können. Das Schwimmen im Rhein in Köln ist grundsätzlich nicht verboten, dennoch wird empfohlen, nicht im Rhein zu baden.

Doch bis zum Abend konnte der Mann nicht gefunden werden, der 63-Jährige aus Hamm wird noch immer vermisst. Die Ehefrau sowie die Begleiter des Manns wurden vor Ort durch den Rettungsdienst betreut. (mlu)