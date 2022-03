Mann greift Polizisten mit Pfefferspray an: Vier Verletzte

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein 38-Jähriger hat am Samstagabend ein Streifenteam der Polizei in Köln mit Pfefferspray angegriffen. Im Zuge der Auseinandersetzung wurden vier Beamte verletzt. Der Mann hatte die Polizisten ersten Erkenntnissen zufolge zunächst verbal beleidigt, wie es in einer Mitteilung hieß. Die Beamten zeigten sich unbeeindruckt, woraufhin der Angreifer seine Provokationen vor der Synagoge auf der Roonstraße fortsetzte.

Köln - Demnach setzte er dort sein Pfefferspray „gezielt“ gegen herbeieilende Einsatzkräfte ein.

Bei seiner Festnahme leistete der Mann massiven Widerstand und schlug um sich, wie die Polizei weiter mitteilte. Dabei verletzte er einen 22-jährigen Polizisten so schwer, dass dieser mit Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus gebracht wurde. Drei weitere Polizistinnen erlitten leichte Verletzungen. Der Angreifer soll am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden. Wieso er die Streifenpolizisten überhaupt angegriffen hatte, war zunächst unklar. dpa