Mann in Lengerich erstochen: Tatverdächtiger festgenommen

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Ein Mann ist in Lengerich im Münsterland am Montag vor seiner Arbeitsstätte mit Messerstichen getötet worden. Ein tatverdächtiger 49-Jähriger habe sich noch am Tatort widerstandslos festnehmen lassen, berichtete die Polizei in Münster. Bei dem Opfer handele es sich um einen 56 Jahre alten Mann. Die beiden sollen sich gekannt haben. Der mutmaßliche Täter habe vor der Arbeitsstätte unvermittelt auf den 56-Jährigen eingestochen.

Lengerich - Rettungskräfte versuchten nach der Tat am frühen Morgen vergeblich, den Mann zu reanimieren. Sein Leichnam sollte obduziert werden. Eine Mordkommission nahm in Münster die Arbeit auf. Der genaue Tatablauf und die Hintergründe des Falls blieben zunächst unklar.

Zuerst hatten die „Westfälischen Nachrichten“ (WN) von einem Tötungsdelikt auf offener Straße in einem Gewerbegebiet berichtet. Wegen einer größeren Absperrung hätten Beschäftigte den Tatort auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle im Industriegebiet umfahren müssen. dpa