NRW: 33-Jähriger stirbt in Keller – Hinweise auf Gewaltverbrechen

Nach dem Tod des 33-Jährigen ermittelt eine Mordkommission aus Düsseldorf (Symbolbild). © U. J. Alexander/Imago

Eine Mordkommission ermittelt nach dem Tod eines 33-Jährigen in einem Keller in Dormagen (NRW). Viele Fragen sind noch offen.

Dormagen – Ein 33 Jahre alter Mann wurde am späten Dienstagabend schwer verletzt in einem Keller in Dormagen (Rhein-Kreis Neuss in NRW) gefunden. Der Mann erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Es gibt offenbar Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.

Dormagen: 33-Jähriger tot – Mordkommission ermittelt

Der 33-jährige Mann stammt aus Euskirchen. Er war im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Krefelder Straße gefunden worden, berichtet 24RHEIN. „Das Opfer hatte Verletzungen, aufgrund derer ein mögliches Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden kann“, erklären Polizei und Staatsanwaltschaft. Eine Mordkommission unter der Leitung der Polizei Düsseldorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

„Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar“, heißt es weiter. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet derweil um Zeugenhinweise. Wer verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Krefelder Straße gemacht hat oder sonstige Informationen mit Bezug zur Tat besitzt, kann die Mordkommission unter der Telefonnummer 02131 300-0 erreichen. (bs/ots)