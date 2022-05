Mann stirbt nach Messerangriff in Bielefeld

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Bielefeld ist ein Mann durch Messerstiche getötet worden. Ein weiterer Mann sei am Freitagabend schwer verletzt worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend mitteilten. Ein Tatverdächtiger habe sich noch am Abend auf einer Polizeiwache gestellt.

Bielefeld - Zuvor waren den Angaben zufolge mehrere Notrufe über eine Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen auf dem Sportplatz einer Schule eingegangen. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf mehrere Personen, darunter einen lebensgefährlich verletzten Mann, der nach ersten Erkenntnissen durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt war. Trotz Reanimationsversuchen erlag das Opfer noch vor Ort seinen Verletzungen, wie es hieß.

Ein Tatverdächtiger soll sich nach Zeugenaussagen zunächst vom Tatort entfernt haben. Noch während der Fahndung habe sich der Gesuchte schließlich gestellt. Weitere Details, insbesondere zu den Hintergründen des Vorfalls und zum Alter der Verletzten, waren zunächst nicht bekannt. dpa