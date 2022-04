Mann stirbt nach Streit bei Veranstaltung

Ein 41-Jähriger ist in Bochum nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Securitymann bei einer Techno-Veranstaltung gestorben. Polizei und Staatsanwaltschaft Bochum teilten am Sonntagvormittag mit, dass ein Security-Mitarbeiter vorläufig in Gewahrsam genommen worden sei. Zudem wurde eine Obduktion des Leichnams angeordnet, um festzustellen, ob als Todesursache ein „Versterben aus innerer Ursache“ in Betracht komme.

Bochum - Zur Aufklärung des Vorfalls wurde eine Mordkommission eingerichtet.

Laut einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft sei dem 41-Jährigen im Vorfeld der Veranstaltung im RuhrCongress der Einlass verwehrt worden. Der abgewiesene Mann habe dann erneut Einlass verlangt und sei mit Security-Mitarbeitern in Streit geraten. Es sei dann zu Handgreiflichkeiten gekommen, bei denen ein Mitarbeiter den 41-Jährigen laut Mitteilung fixiert habe.

Plötzlich musste der Mann reanimiert werden. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo er nach mehrstündigen Wiederbelebungsversuchen für tot erklärt wurde. dpa