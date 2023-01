Junge Frau versprach Lust und Liebe – doch dann wurde es delikat

Von: Maximilian Gang

Mit diesem Foto fahndet die Polizei nach der jungen Frau. © Polizei Düsseldorf

Ein Mann verabredete sich zu einem intimen Treffen mit einer Frau in Düsseldorf. Doch statt Liebe gab es Hiebe. Jetzt sucht die Polizei nach der Schwindlerin.

Düsseldorf – Am Samstag, dem 17. Dezember 2022, war ein 50-Jähriger gegen 19:30 Uhr mit einer jungen Frau für sexuelle Handlungen an der Kruppstraße in Düsseldorf verabredet. Zuvor hatten sich beide in einem Dating-Portal kennengelernt. Im Gegenzug sollte der Mann 100 Euro „Taschengeld“ mitbringen. Doch vor Ort erschien nicht die Verabredung – sondern ein unbekannter junger Mann, berichtet 24RHEIN.

Düsseldorf: Unbekannter prügelt Mann krankenhausreif

Dieser forderte das Bargeld von dem 50-Jährigen. Im Anschluss griff der Unbekannte ihn an: „Er schlug unvermittelt auf das Opfer ein und besprühte den Mann mit Reizgas“, wie die Düsseldorfer Polizei erklärt. Daraufhin floh der Angreifer ohne Beute.

Im Zuge der Attacke verletzte sich der Mann so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Das Raubkommissariat sucht nun anhand von einer Personenbeschreibung und Lichtbildern nach der „unbekannten jungen Frau“, die den 50-Jährigen mithilfe des Datingprofils nach Düsseldorf gelockt haben soll. Laut Beschreibung ist sie zwischen 17 und 20 Jahre alt und hat rotblonde Haare. Hinweise können an die Polizei Düsseldorf gegeben werden.

Immer wieder werden Menschen in NRW Opfer von brutalen Angriffen. Am Vorweihnachtstag wurde ein 61-Jähriger in Hagen von mehreren Männern angegriffen, und brach sich mehrere Knochen.