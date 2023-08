Massenkarambolage in Köln: Was über den Fahrer bekannt ist

14 Verletzte nahe Lanxess-Arena

Ein 28-Jähriger verursachte einen Massen-Unfall in Köln. Mit einem Audi krachte er in wartende Autos, hob ab und landete auf einem Kleinwagen. Es gibt schwere Vorwürfe gegen ihn.

Köln – Es war ein Trümmerfeld am Freitagabend in Köln. Zehn Autos standen nach einer Massenkarambolage teils schwer beschädigt ineinander verkeilt auf der Opladener Straße im Stadtteil Deutz, unweit von der Lanxess Arena entfernt. Ein 28 Jahre alter Mann in einem gemieteten Audi RS Q3 soll für den Unfall verantwortlich sein, bei dem laut Polizeiangaben insgesamt 14 Personen teilweise schwer verletzt wurden.

Mehrere Tage nach dem Crash sind immer noch einige Fragen offen – auch zum Unfallverursacher, gegen den schwere Vorwürfe erhoben werden. Er soll mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit eine rote Ampel überfahren haben und ungebremst in die bei Rot wartenden Autos gekracht sein. So berichteten es laut Polizeiangaben mehrere Zeugen nach dem Unfall.

+ Der Audi Q3 des Verdächtigen landete bei dem Unfall auf dem Dach eines Renault Twingo. © Petra Albers/dpa

Was ist über den Fahrer bekannt?

„Der 28- jährige Beschuldigte ist katarischer Staatsangehöriger und befindet sich – möglicherweise nur vorübergehend – in Bonn zur Durchführung einer ärztlichen Behandlung“, sagte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer am Montag auf Nachfrage von 24RHEIN von Ippen.Media. Der Mann war zum Zeitpunkt des Unfalls mit einem gemieteten Audi RS Q3 (400 PS) in Köln-Deutz unterwegs. Nach dem Unfall war er zunächst nicht mehr ansprechbar und kam ins Krankenhaus.

Aktuell sitzt der 28-Jährige in Untersuchungshaft. Am Samstag (19. August) hatte ein Haftrichter Haftbefehl gegen den Mann erlassen. „Wegen des dringenden Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens“, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Allerdings wird auch ein internistischer Notfall nicht ausgeschlossen. Im Hinblick auf die ärztliche Behandlung des 28-Jährigen in Bonn „erstrecken sich die Ermittlungen auch auf den gesundheitlichen Zustand des Beschuldigten zum Zeitpunkt des Vorfalls“, erklärt Oberstaatsanwalt Bremer. Die Untersuchung einer Blutprobe des Mannes im Hinblick auf eine mögliche Einnahme von Medikamenten wurde in Auftrag gegeben. Zu den Vorwürfen schweigt der 28-Jährige bislang. Er lässt sich von einem Anwalt vertreten.

Wie gehen die Ermittlungen jetzt weiter?

Laut Oberstaatsanwaltschaft werden die Ermittlungen in dem Fall noch länger andauern. „Die Untersuchung des Falles wird geraume Zeit in Anspruch nehmen“, sagte Bremer am Montag. Als Nächstes müssten unter anderem beschlagnahmte Handys ausgewertet werden. Dann werden Daten aus dem Audi RS Q3, der von dem Beschuldigten gefahren wurde, ausgelesen. Zudem soll ein Gutachten zur Rekonstruktion des Unfalls in Auftrag gegeben und weitere Zeugen vernommen werden. Aktuell ist unklar, wann diesbezüglich mit neuen Erkenntnissen zu rechnen ist.

Was ist zum Unfallhergang bekannt?

Der Beschuldigte ist am Freitagabend gegen 20:20 Uhr mit seinem Audi vom Bahnhof Köln-Deutz auf der Opladener Straße in Richtung Justinianstraße gefahren sein. Dabei er soll er deutlich zu schnell gewesen sein. „Laut Zeugenangaben habe er dabei eine rote Ampel missachtet und sei ungebremst auf die an der Kreuzung Justinianstraße bei Rot wartenden Fahrzeuge geprallt“, berichtete die Polizei zum Unfallhergang.

Durch die Wucht des Aufpralls hob der Q3 des Beschuldigten ab und landete auf dem Dach eines Renault Twingos. Darin saß eine 30 Jahre alte Frau. Noch acht weitere Autos wurden ineinandergeschoben und verkeilt. Die 30-Jährige kam genau wie der Audi-Fahrer ins Krankenhaus. Zwölf weitere Personen wurden verletzt. (bs)

