Massenschlägerei mit Schwerverletzten in Castrop-Rauxel

Teilen

Krankenwagen stehen am Rande einer Massenschlägerei. © Justin Brosch/dpa

Bei einer Massenschlägerei zwischen zwei größeren Gruppen sind am Donnerstagabend in Castrop-Rauxel mehrere Menschen schwer verletzt worden. Es gebe eine lebensgefährlich verletzte Person und zwei Schwer- sowie vier Leichtverletzte, sagte ein Polizeisprecher gegen 20.30 Uhr. Der Einsatz laufe aber noch. Die Polizei war mit starken Kräften am Einsatzort.

Castrop-Rauxel - Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Der Sprecher konnte zunächst nicht sagen, welche Waffen die Beteiligten eingesetzt haben. Jedenfalls sei ihm nichts von Schüssen bekannt, sagte er. Auch die Hintergründe der Auseinandersetzung müssten ermittelt werden. Die Polizei sei gegen 17.45 Uhr alarmiert worden. dpa