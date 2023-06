Massenschlägereien in Essen und Castrop-Rauxel: Polizei stellt Messer und Macheten sicher

Von: Helmi Krappitz

Teilen

In Essen und Castrop-Rauxel kam es zu Konfrontationen von größeren Gruppen. Die Polizei ermittelt und stellt gefährliche Gegenstände sicher.

Essen/Castrop-Rauxel – Erneut kam es zu gewaltvollen Auseinandersetzungen großer Gruppen in Städten in Nordrhein-Westfalen. Nachdem am Donnerstagabend (15. Juni) zwei Gruppen in Castrop-Rauxel aufeinander losgingen, lösten am Freitagabend (16. Juni) Schlägereien in Essen und Castrop-Rauxel Großeinsätze der Polizei aus.

Massenschlägerei in NRW: Beteiligte und Polizisten in Essen verletzt

In Essen sind bei einer Massenschlägerei von mindestens 80 Personen am späten Freitagabend mehrere Beteiligte und zwei Polizisten verletzt worden. Mehrere Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag (17. Juni). Die Polizei sei mit einem „größeren Aufgebot“ und einem Hubschrauber im Einsatz gewesen. Wie viele Verletzte es gab, sei noch unklar. Es gehe wahrscheinlich um einen „Konflikt im Bereich der Clankriminalität“.

Zu der Auseinandersetzung sei es gegen 21.30 Uhr vor einem Restaurant gekommen. Mehrere Schaulustige kamen den Angaben zufolge hinzu, sodass zuletzt 113 Personen vor Ort gewesen seien. Am Ort der Schlägerei wurden später Eisenstangen und Messer gefunden. Die Polizei war bis weit nach Mitternacht im Einsatz. Aktuell liefen „Aufklärungsmaßnahmen“, um zu erkunden, ob es am Samstag zu einer weiteren Auseinandersetzung kommen könnte, sagte der Sprecher.

Bei einer Massenschlägerei wurden Beteiligte und Polizisten verletzt. © picture alliance/dpa/Markus Gayk | Markus Gayk

Ansammlung in Castrop-Rauxel: Messer, Macheten und eine Schusswaffe sichergestellt

Die Polizei ermittelt außerdem, ob es einen Zusammenhang zu einer Großansammlung im rund 30 Kilometer entfernten Castrop-Rauxel gab, die sich ebenfalls am Freitagabend ereignete. Die Ansammlung in der Wittener Straße löste einen Großeinsatz mit Polizeihubschrauber aus. Bei der Kontrolle von 116 Menschen und der Kontrolle von 24 Fahrzeugen, stellten Beamte gefährliche Gegenstände wie Messer, Macheten und eine Schusswaffe sicher. Später wurde allen Beteiligten ein Platzverweis und Betretungsverbot erteilt.

Polizei: Mögliche Verbindung zwischen Konfrontationen in beiden Städten

Zuvor sind am Donnerstagabend Gruppen in Castrop-Rauxel aufeinander losgegangen. Dabei wurden mindestens sieben Menschen verletzt – einige davon schwer, teilte die Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Gruppe von Freitagabend stand laut Polizei „offensichtlich im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung am Donnerstag“. Die Hintergründe der Konflikte waren zunächst nicht bekannt. Nach den gewaltsamen Ausschreitungen vom Donnerstag sei eine 19-köpfige Mordkommission gebildet worden, sagte der Polizeisprecher. Schon am Dienstag sei es in Castrop-Rauxel zu einem ersten Vorfall mit etwa 20 Personen gekommen.

Derzeit prüft die Polizei, ob es eine Verbindung zwischen den Konfrontationen in den beiden Städten gibt. Polizeistellen der beiden Ruhrgebietsstädte seien „in einem engen Austausch“, sagte ein Sprecher der Polizei Recklinghausen am Samstag. In Castrop-Rauxel und Essen wurde die Polizeipräsenz verstärkt, um weitere gewaltsame Ansammlungen zu vermeiden und Schlägereien entgegenzutreten.

Zuletzt gab es auch eine Massenschlägerei in Hildesheim. 35 Menschen schlugen dabei aufeinander ein. (dpa/hk)