Medien: Gladbach schaut sich nach Hütter-Nachfolger um

Teilen

Mönchengladbachs Trainer Adi Hütter steht an der Seitenlinie. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Eine weitere Zusammenarbeit von Borussia Mönchengladbach mit Trainer Adi Hütter ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge fraglich. Die „Sport Bild“ (Freitag) berichtete, dass der Fußball-Bundesligist sich auf dem Markt nach einem Nachfolger umschaue. Nach Sport1-Informationen solle mit Beratern anderer Trainer gesprochen worden sein.

Mönchengladbach - Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus hatte vor dem letzten Saisonspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auch auf mehrmalige Nachfrage kein eindeutiges Bekenntnis für Hütter abgegeben. Virkus (55) verwies am Donnerstag zunächst darauf, alles zu dem Thema gesagt zu haben. Auf den Hinweis, er habe lediglich gesagt, er „wolle“ mit Hütter in die neue Saison gehen und nicht er werde, antwortete er: „Wir wollen das und alles andere besprechen wir.“ Hütter selbst erklärte: „Ich habe Vertrag, ich habe nichts anderes vor, mehr möchte ich dazu nicht sagen.“

Die „Rheinische Post“ berichtete am Freitagabend, es werde zeitnah ein klärendes Gespräch mit Hütter geben, dies sei „ergebnisoffen“. Der 52 Jahre alte Österreicher war vor dieser Saison für eine Ablösesumme von 7,5 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt als Nachfolger von Marco Rose nach Mönchengladbach gekommen. Die Borussia hat deutlich die Europapokalplätze verpasst und liegt vor dem 34. Spieltag auf Rang zehn. dpa