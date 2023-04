Mehrere Schwerverletzte bei Attacke in Fitnessstudio

Teilen

Ein Polizist steht mit einer Waffe in Duisburg. © Christoph Reichwein/dpa

Bei einer Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Innenstadt sind am Dienstagabend mehrere Personen schwer verletzt worden. Das teilte ein Polizeisprecher in Duisburg mit.