Merkel löst Versprechen nach Flut ein: Besuch

Teilen

Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist in Bad Münstereifel. Merkel hatte 2021 den von der Flut verwüsteten Ort besucht und versprochen, wiederzukommen - auch wenn sie dann nicht mehr im Amt sei. Offiziell angekündigt hatte sie ihren Besuch am Dienstag nicht.

Bad Münstereifel - Am 20. Juli 2021, eine Woche nach dem massiven Starkregen, war Merkel in den Ort im Kreis Euskirchen gekommen. Sie hatte sich angesichts der Zerstörungen erschüttert gezeigt. Bad Münstereifel ist einer der am schwersten von der Flut getroffenen Orte, zahlreiche Menschen kamen hier ums Leben. Bei dem Besuch 2021 war auch der damalige NRW-Ministerpräsident Armin Laschet dabei. Am Dienstag wurde Merkel von dessen Nachfolger Hendrik Wüst (beide CDU) begleitet.

Merkel wird am Dienstagnachmittag im gut 60 Kilometer entfernten Köln mit dem Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. dpa