Am Rosenmontag: Karnevalist an Kölner Domtreppe mit Messer angegriffen

An Rosenmontag hat es einen Messerangriff an der Domtreppe in Köln gegeben – am hellichten Tag. Ein Karnevalist wurde dabei am Hals verletzt.

Köln – Der Kölner Karneval ist für viele Menschen in der Domstadt eigentlich ein Grund zur Freude, doch auch an den jecken Tagen kommt es immer wieder zu Straftaten und folgenreichen Auseinandersetzungen. Beim Rosenmontag in Köln gab es ausgerechnet an den sehr zentralen und vollen Treppen am Kölner Dom zu einem Messerangriff, wie 24RHEIN berichtet. „Bei einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich der Domtreppe ist am Montagnachmittag (20. Februar) ein 30 Jahre alter Kölner leicht am Hals verletzt worden“, sagte ein Polizeisprecher.

Karnevalist nach Messerangriff bei Kölner Rosenmontag verletzt

Der Messerangriff spielte sich laut Polizeiangaben gegen 14:40 Uhr direkt am Kölner Hauptbahnhof ab. Das kostümierte Opfer wurde demnach von einem „bislang unbekannten Kontrahenten“ wohl mit einem Messer angegriffen. Während der 30-Jährigen in ein Krankenhaus gebracht wurde, konnte der Täter nach dem Angriff Richtung Wallrafplatz flüchten. Aktuell sichtet die Polizei Videoaufnahmen und befragt Zeugen. Nach einer Messerattacke in Mönchengladbach konnte sich das Opfer schwerverletzt in eine Polizeiwache retten.

Köln: Verdächtiger nach Messerangriff an Rosenmontag gesucht – so soll er aussehen

Schwarze Kopfbedeckung

Schwarze Steppjacke mit Kapuze

Blaue Jeans

Weiße Turnschuhe

Die Polizei sucht nun nach dem Messerangreifer. Hinweise zu seiner Identität oder dem Aufenthaltsort können beim Kriminalkommissariat 51 unter der Nummer „0221 229-0" oder per E-Mail an „poststelle.koeln@polizei.nrw.de" eingereicht werden.