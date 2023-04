„Mindestens“ ein Angreifer in Duisburger Fitnessstudio

Polizeikräfte sind in Duisburg im Einsatz. © Christoph Reichwein/dpa

Bei einer Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Altstadt hat nach Angaben der Polizei „mindestens“ ein Täter mehrere Menschen schwer verletzt. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizei Essen am Dienstagabend. Bei Twitter schrieb die Polizei: „Nach aktuellem Stand hat eine Person mit einem Gegenstand andere Personen verletzt.“

Duisburg - Demnach gingen die ersten Notrufe gegen 17.40 Uhr bei der Polizei Duisburg ein.

Die Ermittler hätten das Fitnessstudio durchsucht und gesichert, sagte der Polizeisprecher. Derzeit würden Zeugen vernommen, die zur Tatzeit vor Ort trainiert hätten. Das Studio sei inzwischen gesichert. dpa