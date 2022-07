Ministerin empfiehlt Corona-Schutzmaske in Innenräumen

Eine FFP2-Maske liegt auf einem Leuchttisch. © Frank Rumpenhorst/dpa/Illustration

Die nordrhein-westfälische Schulministerin Dorothee Feller (CDU) empfiehlt, im neuen Schuljahr freiwillig in den Klassen und sonstigen Innenräumen Corona-Schutzmasken zu tragen. Das geht aus einem am Donnerstag verbreiteten Brief an die Eltern hervor, der der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf vorliegt. Außerdem sollen zum Infektionsschutz weiterhin Sicherheitsabstände eingehalten werden.

Düsseldorf - Zudem werde das Land Antigenselbsttests zur Verfügung stellen, die über die Schulen ausgeteilt würden, heißt es in dem Schreiben. Vorgesehen ist demnach, dass die Schülerinnen und Schüler sich bei einschlägigen Symptomen wie Husten Schnupfen oder Halsweh selbst zuhause testen und gegebenenfalls nicht zur Schule gehen.

Am Mittag wollte Feller in Düsseldorf die Öffentlichkeit über weitere Rahmenbedingungen für den Schulstart nach den Sommerferien am 10. August informieren. dpa