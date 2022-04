Missglückter Überfall: 84-Jähriger vertreibt Täter

Mit einer Holzlatte hat der 84 Jahre alte Inhaber eines Antiquitätengeschäfts in Herten (Kreis Recklinghausen) am Freitag einen mutmaßlichen Räuber in die Flucht geschlagen. Ein bisher unbekannter Mann habe den Laden in der Innenstadt überfallen wollen, die Verkäufer mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert, teilte die Polizei in Recklinghausen mit.

Herten - Als sich der Angreifer einer 46-jährigen Mitarbeiterin zuwandte, ergriff der 84-jährige Chef eine Holzlatte (Meterstab) - und schlug zu. Aufgrund der Schläge sei ein Glas aus der Sonnenbrille des Täters gebrochen, der dann schnellstens - zu Fuß und ohne Beute - die Flucht ergriffen habe, hieß es.

Der Räuber soll etwa 1,80 Meter groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Er habe eine sportliche Figur und zum Zeitpunkt des Überfalls eine dunkelblaue Kapuzen-Sweatjacke mit weißem Aufdruck auf Brust und Rücken, eine blaue Jeans und eine schwarze OP-Maske getragen. Zudem sei er bekleidet mit einer „Sonnenbrille (mit nur noch einem Glaseinsatz)“, schrieb die Polizei. Möglicherweise habe er auch Handschuhe getragen. Als Waffe benutzte er ein Brotmesser - mit auffallend langer Klinge. dpa