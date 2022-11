Mann kommt nach Urlaub nicht zu Hause an – dann brennt seine Wohnung ab

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem Vermissten. © Polizei Wesel

In Moers wird ein 56 Jahre alter Mann vermisst. Er ist seit einem Türkei-Urlaub verschwunden. Die Polizei befürchtet, dass er Opfer eines Verbrechens wurde.

Moers – Rätselhafter Vermisstenfall: Ein 56 Jahre alter Mann aus Moers, machte im September Urlaub in der Türkei. Am 12. September kehrte er nach Deutschland zurück. Doch bei sich zu Hause in Moers (Kreis Wesel) kam er nie an. Die Polizei geht nun von einem Verbrechen aus.

Mann aus Moers vermisst: Polizei befürchtet, dass er Opfer eines Verbrechens wurde

Seit der Rückkehr aus dem Urlaub ist er spurlos verschwunden, berichtet 24RHEIN. Auch Familie und Freunde hatten seit dem 12. September keinen Kontakt mehr zum Vermissten. Seit drei Wochen wird bereits mit einem Foto und einer Beschreibung öffentlich nach dem 56-Jährigen gefahndet. Es bestehe „die Annahme, dass er Opfer eines Kapitalverbrechens geworden ist oder er sich in einer hilflosen Lage befindet“, teilt die Polizei Wesel damals mit.

Aufgetaucht ist der Mann seitdem trotzdem nicht. Die Polizei hat daher nun eine schlimme Befürchtung. Im Fall eines 56-jährigen vermissten Mannes aus Moers geht die Polizei inzwischen davon aus, dass der Mann umgebracht wurde

Am Freitag wurde seine Wohnung in Brand gesetzt, berichtete die Polizei in Duisburg. Die Mordkommission sucht dringend Zeugen, die Angaben zu dem Verschwundenen machen können. Für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters oder der Täter führen, lobte die Staatsanwaltschaft eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro aus.

Mann aus Moers vermisst: So beschreibt die Polizei den 56-Jährigen

Der Mann ist 1,75 Meter groß, hat graue Haare und braune Augen. Er wird als schlank beschrieben und trägt eine Brille. Er trägt einen Henriquatre-Bart, hat rechts neben der Nase eine Warze und ein Tattoo auf dem Unterarm. Die Tätowierung zeigt drei Menschen, einen Vater und zwei Söhne. (bs/ots)