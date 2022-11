Schwerer Unfall in NRW: Postauto kracht in Linienbus – vier Verletzte

Von: Benjamin Stroka

Bei einem schweren Unfall in Morsbach (NRW) wurden am Dienstag vier Menschen verletzt. Ein Postauto krachte frontal in einen Linienbus.

Morsbach – Vier Verletzte, ein demolierter Linienbus und ein schwer beschädigtes Postauto. Das ist die Bilanz eines schweren Unfalls in Morsbach (Oberbergischer Kreis in NRW) am Dienstag.

Beide Fahrzeuge krachten jeweils mit der linken Front zusammen. © Polizei Oberbergischer Kreis

Morsbach: Schwerer Unfall zwischen Postauto und Linienbus

Die beiden Fahrzeuge sind auf der Hauptstraße in Morsbach-Holpe frontal zusammengestoßen, berichtet 24RHEIN. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer des Zustellwagens der Deutschen Post mit seinem Fahrzeug in die Mitte der Straße geraten. „Der Linienbus konnte auf der schmalen Fahrbahn nicht ausweichen, sodass die beiden Fahrzeuge jeweils mit der linken Fahrzeugfront zusammenstießen“, berichtet ein Polizeisprecher.

Die Wucht des Aufpralls war groß. Der Fahrer des Postautos wurde in seinem Zustellwagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Front des Postautos wurde völlig demoliert.

Der Zustellwagen der Post wurde schwer beschädigt. © Polizei Oberbergischer Kreis

Bei Unfall mit Postauto: Drei Insassen von Linienbus verletzt

Im Bus wurden drei Personen leicht verletzt – der 30-jährige Fahrer, eine 17-Jährige und ein 15-Jähriger. Der 15-Jährige musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Morsbach Bundesland: Nordrhein-Westfalen Landkreis: Oberbergischer Kreis Einwohnerzahl: ca. 11.000 (Stand von 2010)

Die Polizei musste die Hauptstraße in Morsbach für rund vier Stunden sperren. Erst gegen 15:40 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Schon am Montag gab es in NRW einen Unfall, bei dem ein Linienbus beteiligt war. In Sankt Augustin kollidierte ein Bus mit einem geparkten Taxi und krachte danach in eine Ladenzeile. (bs/ots)