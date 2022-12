LKW erfasst Motorradfahrer – 59-Jähriger stirbt in Düsseldorf

Von: Benjamin Stroka

Teilen

Die Polizei hat nach dem tödlichen Unfall am Donnerstagmorgen die Ermittlungen aufgenommen (Symbolbild). © Justin Brosch/Imago

In Düsseldorf wurde ein Motorradfahrer am Donnerstagmorgen tödlich verletzt. Er stieß auf seiner Suzuki an einer Kreuzung mit einem LKW zusammen.

Düsseldorf – Ein Motorradfahrer ist am frühen Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Düsseldorf ums Leben gekommen. Der Mann stieß an einer Kreuzung in Rath mit einem LKW zusammen. Er starb noch an der Unfallstelle.

Düsseldorf: Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit LKW

Bei dem Motorradfahrer handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 59 Jahre alten Mann aus Grevenbroich (Rhein-Kreis Neuss). Er sei mit seiner Suzuki am Donnerstag gegen 5:40 Uhr auf der Reichswaldallee in Richtung Ratingen unterwegs gewesen, teilt die Polizei aus Düsseldorf mit. „Aus bislang unklarer Ursache kam es dann an der Einmündung Davidstraße zur Kollision mit einem entgegenkommenden Lkw.“ Der 50-jährige LKW-Fahrer wollte demnach an der Kreuzung nach links in Richtung der A44 abbiegen und erfasste dabei den Motorradfahrer, berichtet 24RHEIN.

Tödlicher Unfall in Düsseldorf: Für Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät

Der 59-Jährige wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt, aber jede Hilfe kam zu spät. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Besonderes Augenmerk wollen die Ermittler dabei auf die Ampelanlage an der Kreuzung legen. Noch sei unklar, bei welchem Ampellicht LKW und Motorrad über die Kreuzung fuhren.

Auch das winterliche Wetter sorgte in den vergangenen Tagen häufig für Unfälle in NRW. In Lohmar verletzte sich eine Frau am Mittwoch bei einem Auffahrunfall bei Schneefall. Danach stellte sich heraus, dass sie noch Sommerreifen aufgezogen hatte. (bs/ots)