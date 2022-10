Kölner Karneval: Mottoschal mit besonderer Botschaft im Regenbogen-Design

Der Mottoschal für den Kölner Karneval 2023 ist bunt und hat eine besondere Botschaft. Er „vereint die Themen Vielfalt, Offenheit, Respekt und Stolz“.

Köln – Genau einen Monat vor dem 11.11. wurde der diesjährige Mottoschal für den Kölner Karneval veröffentlicht. Dabei steht das Karnevalsmotto 2023 „Ov krüzz oder quer“ ,wie es Tradition ist, wieder im Vordergrund. Und auch in dieser Session ist der Mottoschal besonders bunt und schrill. Allerdings hat er dabei gleichzeitig auch eine ganz besondere Botschaft.

Mottoschal für Karneval 2023 in Köln: Regenbogenfarben mit besonderer Botschaft

Auch der Kölner Dom darf in diesem Jahr nicht auf dem bunten Mottoschal fehlen. „Gemeinsam mit Euch feiern wir 200 Jahre Kölner Karneval! Seit 200 Jahren feiern Menschen aus der ganzen Welt das bunte Treiben in der Hochburg des Karnevals in Köln unter den stolzen Augen des Kölner Doms“, erklärt der Karnevalsgigant Deiters. In diesem Jahr steht aber vor allem die besondere Botschaft im Vordergrund: Der Mottoschal 2023 ist nämlich im Regenbogen-Design und setzt so ein deutliches Statement, berichtet 24RHEIN.

„Die Vorderseite des Schals ist in den Farben der Pride-Flagge gezeichnet und läuft auf der einen Seite in den Kölner Dom, welcher ebenfalls in den Farben der Pride-Flagge erstrahlt“, so Deiters weiter. Immerhin gilt Köln auch abseits des CSD als LGBTQ+-Hochburg.

„Im Karneval darf jeder Jeck sein, wer er oder sie sein möchte. Für uns vereint der Karneval Menschen im Herzen, gemeinsam feiern wir das Leben, lachen, singen und schunkeln zusammen“, erklärt der Kostümgigant weiter. „Der bunte Mottoschal der Session 2022/2023 vereint genau die Themen, die uns Jecken wichtig sind: Vielfalt, Offenheit, Respekt und Stolz.“

Mottoschal für Karneval 2023 in Köln: „Ov krüzz oder quer“

Aber nicht nur der Pride spielt beim Mottoschal für den Kölner Karneval 2023 eine Rolle. Auf dem Schal sind auch mehrere Begriffe gedruckt, „die aus dem Kölner Karneval nicht mehr wegzudenken sind.“ Dabei ist auch das Karnevalsmotto „Ov krüzz oder quer“ selbst abgebildet.

Kölner Karneval: Mottoschal 2023 „offiziell vorgestellt wird er noch“

Seit dem 11. Oktober gibt es den Mottoschal 2023 zu kaufen – online und in den Deiters-Filialen in Köln, Düren und Frechen, wie es auf Nachfrage von 24RHEIN heißt. Der Mottoschal für Erwachsene kostet 15 Euro, der Mottoschal für Kinder kostet 11 Euro. Die offizielle Vorstellung des Mottoschals soll noch folgen, wie Herbert Geiss, Inhaber des Kostümgiganten Deiters, 24RHEIN sagt.

„Er ist ja jetzt relativ früh im Verkauf, offiziell vorgestellt wird er noch.“ Wann genau, ist noch nicht klar. Der Termin soll allerdings zeitnah stattfinden. Aktuell laufen die letzten Absprachen. Auch das Festkomitee Kölner Karneval ist bei dem Mottoschal 2023 wieder dabei, wie Geiss betont. Ob der Mottoschal in diesem Jahr genauso erfolgreich wird wie der Mottoschal 2022 bleibt abzuwarten. (jw)