Exotischer Fund an S-Bahnstation: Vogelspinne in Plastikbox löst Polizeieinsatz aus

Von: Martina Lippl

Teilen

Ungewöhnlicher Fund: Frau findet Vogelspinne in Tupperbox. © Polizei

Einen ungewöhnlichen Fund hat eine Frau am Mittwochmorgen in Mülheim an der Ruhr gemacht. In der Nähe einer S-Bahnstation lag ein exotisches Tier.

Essen – Um 6 Uhr am Mittwochmorgen entdeckte eine Frau in Mülheim an der Ruhr eine Plastikbox. Darin lag eine Spinne mit langen, behaarten Beinen.

Mülheim an der Ruhr: Tote Vogelspinne in Plastikbox löst Polizeieinsatz aus

Um die Spinnenart zu bestimmen, zogen die Beamten Experten hinzu. Diese konnten allerdings nur noch den Tod der Vogelspinne – einer Aphonopelma chalcodes feststellen. Die Vogelspinne ist eigentlich in Nordamerika zu Hause und lebt normalerweise in Wüstenregionen. Wegen ihrer hellbeigen Beinfarbe wird die Spinne auf Englisch Arizona Blond Tarantula genannt. Die Spinnenart stellt für Menschen keine Gefahr dar, teilte die Polizei weiter mit. Sogenannte „Bananenspinnen“ sind dagegen giftig.

Vogelspinne kann bis zu 20 Jahre alt werden

Die Art Aphonopelma chalcodes ist wie alle Vogelspinnen eine Einzelgängerin und nachtaktiv. Sie gräbt bis zu 50 Zentimeter lange Wohnröhren mit runden Eingängen, die einen Durchmesser von etwa zwei bis fünf Zentimeter aufweisen können. Weibchen erreichen eine Körperlänge von bis zu neun Zentimetern, Männchen etwa bis sechs. Weibchen können bis zu 20 Jahre alt werden – in Gefangenschaft sogar ein stolzes Alter von 25 Jahren erreichen. Das Alter des Expemplars in der Plastikbox nannte die Polzei allerdings nicht.