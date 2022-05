Mülheimer Theatertage mit Komödie „Jeeps“ eröffnet

Nach zwei Jahren mit Corona-Einschränkungen sind die Mülheimer Theatertage am Samstagabend erstmals wieder in Präsenz eröffnet worden. Als erste Inszenierung in dem renommierten Dramatiker-Wettbewerb wurde die Ende 2021 uraufgeführte Komödie „Jeeps“ der Münchner Regisseurin Nora Abdel-Maksoud präsentiert. Das Stück kreist um die Frage, was passieren würde, wenn Erbschaften nicht an Nachkommen weitergegeben, sondern per Losverfahren an alle verteilt würden.

Mülheim - Der mit 15.000 Euro dotierte Preis für deutschsprachige Gegenwartsdramatik aus Deutschland, Österreich, Belgien und der Schweiz wird am 26. Mai nach Aufführungen von sieben Erwachsenenstücken in Mülheim/Ruhr von einer Jury vergeben.

2021 waren die Inszenierungen nur im Internet gezeigt worden, 2020 mussten die Mülheimer Theatertage wegen der Corona-Pandemie ganz abgesagt werden. In diesem Jahr werde Mülheim mit Präsenzveranstaltungen „Theater wieder ganz groß feiern“, hatte Festivalleiterin Stephanie Steinberg vorab versprochen.

Zusätzlich zum Erwachsenen-Wettbewerb gibt es einen ebenfalls mit 15.000 Euro dotierten Kinderstücke-Wettbewerb. Dafür wurden vorab fünf Stücke ausgewählt. dpa