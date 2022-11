Münster: Verkohlte Leiche in brennender Lokomotive gefunden

Münster: Bei Löscharbeiten haben Einsatzkräfte eine Leiche in einer brennenden Lok entdeckt. © Helmut-Peter Etzkorn/dpa

Beim Löschen einer brennenden Lok haben Einsatzkräfte der Feuerwehr eine Leiche gefunden. Vieles ist zunächst unklar.

Münster – Im Führerhaus der brennenden Lok entdeckte die Feuerwehr eine verkohlte Leiche, teilte die Polizei Münster (NRW) am Sonntag mit. Die ausrangierte Diesellok habe auf einem Abstellgleis in der Nähe des Hauptbahnhofs gestanden, so die Polizei. Die Brandursache sei zunächst noch unklar. Auch zur Identität der Leiche lägen keine Erkenntnisse vor.

Leichenfund in Münster: Zeugen alarmierten wegen Plastikgeruch die Polizei

Zeugen hätten die Einsatzkräfte alarmiert, als sie einen starken Plastikgeruch bemerkten. Bei den Löscharbeiten entdeckte die Feuerwehr im Führerhaus dann eine verkohlte Leiche. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei liefen, vorsorglich sei eine Mordkommission im Einsatz.

Zwischenzeitig waren der Feuerwehr zufolge alle Gleise am Hauptbahnhof gesperrt worden. Das Feuer konnte der Feuerwehr zufolge aber relativ schnell gelöscht werden, am Nachmittag war die Bahnstrecke laut einem Tweet der Bahn wieder frei.(afp/dpa)