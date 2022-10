NRW: Kirmes-Termine im Oktober 2022 – Köln, Krefeld, Münster, Werne

Von: Nina Büchs

Im Herbst ist die Kirmes-Saison in NRW noch lange nicht vorbei – Termine gibt es im Oktober zum Beispiel in Köln, Krefeld oder Münster. Ein Überblick.

Köln – Während sich die Blätter wieder bunt färben und langsam der Herbst in Nordrhein-Westfalen einkehrt, finden in zahlreichen Regionen noch immer Volksfeste und Kirmessen statt. So startet in Köln im September die Kirmes in Köln-Junkersdorf, im Oktober findet die Kirmes in Chorweiler und zwei Wochen später die Kirmes in Deutz statt. Doch auch in anderen NRW-Städten können Besucher im Oktober wieder Kirmes-Feeling genießen, berichtet 24RHEIN.

Kirmes NRW 2022: Die Termine im Oktober in Münster, Köln, Krefeld, Bocholt, Euskirchen

Herbstkirmes in Bochum-Wattenscheid : Freitag, 30. September bis Dienstag, 4. Oktober 2022

: Freitag, 30. September bis Dienstag, 4. Oktober 2022 Kirmes in Köln-Junkersdorf : Freitag, 30. September bis Dienstag, 4. Oktober 2022

: Freitag, 30. September bis Dienstag, 4. Oktober 2022 Sprödentalkirmes in Krefeld: Freitag, 30. September 2022 bis Sonntag, 9. Oktober 2022

Freitag, 30. September 2022 bis Sonntag, 9. Oktober 2022 Bocholter Kirmes: Donnerstag, 13. Oktober bis Montag, 17. Oktober

Donnerstag, 13. Oktober bis Montag, 17. Oktober Kirmes in Köln-Chorweiler: Freitag, 14. Oktober bis Montag, 17. Oktober

Freitag, 14. Oktober bis Montag, 17. Oktober Sim Jü in Werne : Samstag, 22. Oktober bis Dienstag, 25. Oktober 2022

: Samstag, 22. Oktober bis Dienstag, 25. Oktober 2022 Herbstsend in Münster : Samstag, 22. Oktober bis Sonntag, 30. Oktober 2022

: Samstag, 22. Oktober bis Sonntag, 30. Oktober 2022 Simon-Juda-Markt in Euskirchen: Freitag, 28. Oktober bis Montag, 31. Oktober 2022

Freitag, 28. Oktober bis Montag, 31. Oktober 2022 Deutzer Herbstkirmes: Freitag, 28. Oktober 2022 bis Sonntag, 6. November 2022

Kirmes Köln: Deutzer Herbstkirmes beginnt am 28. Oktober 2022

Im Oktober beginnt auch wieder die Deutzer Kirmes, die als das Volksfest-Highlight in Köln gilt. Dutzende Fahrgeschäfte und Imbissbuden reihen sich dann wieder auf dem Gelände der Deutzer Werft direkt am Rhein dicht aneinander. Besonders beliebt ist dort auch das Riesenrad – von dort aus haben Fahrgäste eine wunderbare Sicht auf die Skyline von Köln, inklusive Kölner Dom.

Wann? Freitag, 28. Oktober 2022 bis Sonntag, 6. November 2022

Wo? Deutzer Werft (Siegburger Straße 66, 50679 Köln-Innenstadt)

Kirmes NRW: Sim Jü in Werne – Start am 22. Oktober

Die Kirmes „Sim Jü“ in Werne wird schon seit Verleihung des Marktrechts im Jahr 1362 gefeiert und gilt als das größte Volksfest an der Lippe. In diesem Jahr soll die Kirmes vom 22. bis 25. Oktober stattfinden. Auch bekannt ist die „Sim-Jü“ als „Simon-Juda-Markt“.

Wann? Samstag, 22. Oktober bis Dienstag, 25. Oktober 2022

Wo? Kurt-Schumacher-Platz 59368 Werne

Kirmes in NRW 2022: Herbstsend in Münster auf dem Schlossplatz

Jahr für Jahr strömen dutzende Besucherinnen und Besucher auf den Send in Münster. Auf dem 32.000 Quadratmeter großen Festplatz auf dem Schlossplatz finden Kirmes-Fans dann wieder Imbissbuden, Lauf- und Fahrgeschäfte. Der Send in Münster findet übrigens dreimal pro Jahr statt – im Frühling, Sommer und im Herbst. Der Herbstsend beginnt am 22. Oktober.

Wann? Samstag, 22. Oktober bis Sonntag, 30. Oktober 2022

Wo? Schlossplatz 109 m, 48143 Münster

