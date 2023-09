Münsterland und Ostwestfalen: DWD warnt vor Unwettern

Blitze entladen sich aus einer Gewitterwolke. © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Nach den sonnigen und warmen Spätsommertagen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag vor schweren Unwettern in Teilen Nordrhein-Westfalens. Vor allem vom südlichen Münsterland bis nach Bielefeld und Herford drohten schwere Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel, warnte der DWD. Besonders hoch sei die Gefahr zunächst am Dienstagmittag.

Essen - Danach werde sich die Wetterlage etwas beruhigen, bevor am späten Nachmittag und Abend von Südwesten erneut Gewitter und starke Regenfälle ins Land zögen.

Es könne Sturmböen bis Windstärke 10 und heftigen Starkregen mit Mengen zwischen 60 und 90 Litern pro Quadratmeter in mehreren Stunden geben.

„Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen sind möglich“, warnten die Meteorologen. Menschen sollten den Aufenthalt im Freien meiden. „Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen“, schrieb der DWD in seiner Warnung. dpa