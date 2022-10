Muezzin-Ruf in Köln startet – vermutlich schon am Freitag

Von: Johanna Werning

Teilen

Ab Freitag könnte in Köln der Muezzin-Ruf zu hören sein. Die Zentralmoschee in Ehrenfeld steckt in den letzten Vorbereitungen.

Köln – Am Freitag, 14. Oktober 2022, ist es wohl erstmalig so weit: Neben Glockenleuten ertönt ab dann in Köln erstmals auch der sogenannte Muezzin-Ruf, der muslimische Gebetsruf zum Freitagsgebet. Aktuell laufen die letzten Vorbereitungen. „Seit kurzem liegt eine Vereinbarung der Stadt Köln mit der Zentralmoschee Köln zum Freitagsgebet vor“, teilt das Moscheeforum der Ditib-Zentralmoschee in Köln-Ehrenfeld mit.

Ab Freitag könnten in Köln auch Muezzin-Rufe zu hören sein (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Muezzin-Ruf in Köln startet: Gebetsruf wohl am Freitagmittag (14. Oktober) zu hören

Dass am Freitagmittag der Muezzin-Ruf erstmalig in Köln zu hören ist, gilt damit als wahrscheinlich. Zwischen 12:20 und 13:45 Uhr hört man dann fünf Minuten lang den Muezzin-Ruf zum Freitagsgebet, berichtet 24RHEIN. Wann genau der Muezzin-Ruf am Freitag zu hören sein könnte, ist noch nicht klar. Die Uhrzeit kann sich grundsätzlich immer wieder ändern, da sich die Gebetszeiten am Sonnenstand orientieren. „Am längsten Tag des Jahres erfolgt der Ruf zum Freitagsgebet an der Zentralmoschee Köln gegen 13:45 Uhr, am kürzesten gegen 12:20 Uhr“, erklärt das Moscheeforum.

Jeden Freitag wird gegen Mittag dann live über Lautsprecher zum gemeinsamen Gebet gerufen. „Das Freitagsgebet ist im Islam das wichtigste Gebet der Woche und in seiner religiösen Bedeutung vergleichbar mit dem christlichen Sonntagsgottesdienst oder dem jüdischen Schabbat“, heißt es weiter. „Das Freitagsgebet wird gemeinschaftlich in einer Moschee verrichtet.“

Muezzin-Ruf in Köln: Wann und was beim Freitagsgebet gerufen wird

Der Muezzin-Ruf findet dabei nach der Freitagspredigt und vor dem Freitagsgebet selbst statt. Wer den Gebetsruf in Köln durchführt, ist noch unklar. Aber was genau wird beim Muezzin-Ruf eigentlich gerufen? Der islamische Gebetsruf „Adhān“ erfolgt in arabischer Sprache und heißt übersetzt:

Muezzin-Ruf Köln: Das ist zu hören Gott (Allah) ist groß (4x) Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Gott (2x) Ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Gottes ist (2x) Kommt zum Gebet (2x) Kommt zum Heil (2x) Gott ist groß (2x) Es gibt keine Gottheit außer Gott (1x) Quelle: Moscheeforum

Muezzin-Ruf in Köln ist Teil eines Projektes – doch es gibt Kritik

Im Oktober 2021 hat die Stadt Köln sich für ein zweijähriges Modellprojekt ausgesprochen. Aufgrund der Religionsfreiheit, die im Grundgesetz verankert ist, sollen Moschees zum Freitagsgebet rufen können – unter bestimmten Voraussetzungen. Einen Monat später stellte die Zentralmoschee in Ehrenfeld einen entsprechenden Antrag. „Köln ist die Stadt der (religiösen) Freiheit & Vielfalt“, so Oberbürgermeisterin Henriette Reker in der Vergangenheit. „Den Muezzin-Ruf zu erlauben, ist für mich ein Zeichen des Respekts.“

Doch das sehen nicht alle so. Das Projekt ist durchaus umstritten. Auch NRW-Innenminister Hendrik Wüst kritisiert das Vorhaben. Er befürchtet, „dass damit möglicherweise mehr Streit in die Gesellschaft getragen als der Integration gedient wird“. (jw)