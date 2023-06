Mutmaßliches Mafia-Mitglied in Münster festgenommen

Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. © David Inderlied/dpa/Illustration

Ein mutmaßliches Mitglied der kalabrischen Mafia-Organisation 'Ndrangheta ist am Dienstag in Münster festgenommen worden. Gegen den 62-Jährigen sei ein europäischer Haftbefehl vollstreckt worden, teilte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Hamm mit. Vorgeworfen werde ihm von den italienischen Behörden unter anderem die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung sowie Geldwäsche.

Münster - Der Mann befinde sich nun in Auslieferungshaft. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Der Einsatz im Münsteraner Stadtteil Hiltrup war der Behörde zufolge Teil einer internationalen Razzia. In Italien wurden am Dienstag 43 weitere Menschen festgenommen. Sie werden verdächtigt, Verbindungen zur berüchtigten kalabrischen Mafia 'Ndrangheta zu haben, erklärten die Carabinieri. Ihnen wird demnach zudem Betrug, Erpressung, Bestechung und Mord vorgeworfen. Eine mögliche Einflussnahme von Mafiosi auf die Politik war ebenso Gegenstand der Ermittlungen. Ein Großteil der Festgenommenen kam ins Gefängnis, die übrigen in Hausarrest.

Die italienischen Behörden gehen immer wieder gegen die verschiedenen Clans der organisierten Kriminalität im Süden des Mittelmeerlandes vor. Die 'Ndrangheta dominiert den internationalen Drogenhandel, verdient ihr Geld aber auch mit Waffenhandel, Geldwäsche und durch Korruption. Sie hat ihre Wurzeln in Kalabrien, der Fußspitze des italienischen Stiefels. dpa