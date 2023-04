Nach Duisburger Attacke noch keine Angabe zur Zahl der Täter

Polizisten sind in Duisburg im Einsatz. © Christoph Reichwein/dpa

Nach der Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Altstadt hat die Polizei zunächst offengelassen, ob ein oder mehrere Täter noch auf der Flucht sind. Zu dieser Frage gebe es aktuell keine Angaben, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizei Essen am Dienstagabend. „Mindestens“ ein Angreifer habe mehrere Menschen verletzt. Zeugen sollten sich bei der Polizei melden, twitterten die Ermittler.