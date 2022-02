Nach Schüssen auf Bäckerei: Zwei Tatverdächtige

Teilen

Beamte der Spurensicherung stehen auf der abgesperrten Straße vor der Bäckerei. © Ralf Roeger/dpa

Nach den Schüssen auf eine Bäckerei in Aachen Ende Januar geht die Staatsanwaltschaft weiter von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Nach den bisherigen Ermittlungen hätten zwei bislang unbekannte Tatverdächtige am 27. Januar zwischen 00.00 und 02.00 Uhr mit einer scharfen Pistole mehrfach in eine dort betriebene Bäckerei sowie eine direkt darüber gelegene Wohnung geschossen.

Aachen - Das teilte die Staatsanwaltschaft Aachen am Freitag mit.

Nach der Auswertung mehrerer Außenkameras dort ansässiger Gewerbetreibender konnten Screenshots gesichert werden, die die beiden mutmaßlichen Täter zeigen. Die Staatsanwaltschaft veröffentlichte nun die Bilder, auf denen zwei dunkel gekleidete Gestalten zu sehen sind. Bei der Tat war niemand verletzt worden.

Zeugen hatten gegen 1.00 Uhr die Polizei alarmiert, weil sie in der Gegend Knallgeräusche gehört hatten. Die Beamten fanden zunächst nichts Verdächtiges. Erst am Morgen wurden die Einschusslöcher an der Hausfront und in der Schaufensterscheibe der neu eröffneten Bäckerei entdeckt. Für Hinweise, die zu den Tätern führen, hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 3000 Euro ausgesetzt. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen. dpa