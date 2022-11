Nach Schüssen in Essen: Mutmaßlicher Brandstifter in Haft

Einschusslöcher wurden am Rabbinerhaus bei der Alten Synagoge in Essen entdeckt. © Justin Brosch/ANC-NEWS/dpa/Archivbild

Ein 35-Jähriger soll einen Brandanschlag auf eine Bochumer Schule verübt haben - die Staatsanwaltschaft schließt einen Zusammenhang zu den Schüssen auf das frühere Rabbinerhaus an der Alten Synagoge in Essen nicht aus. Zudem soll der festgenommene Tatverdächtige versucht haben, einen Zeugen als Mittäter für einen Brandanschlag auf die Synagoge in Dortmund zu gewinnen.

Düsseldorf/Essen - Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf am Freitag mit.

Der Zeuge lehnte ab und ging zur Polizei. Diese nahm den mutmaßlichen Anstifter noch in der Nacht zum 18. November fest. Er sitzt seit dem 19. November aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Dortmund in Untersuchungshaft.

Mittlerweile werde ihm nach Angaben der Staatsanwaltschaft auch vorgeworfen, am Abend des 17. November einen Molotowcocktail auf die Hildegardis-Schule in Bochum geschleudert zu haben. Dabei seien ein Rußschaden an einem Fensterrahmen und ein Brandschaden an der Styropordämmung des Gebäudes entstanden.

Das Hildegardis-Gymnasium steht in unmittelbarer Nähe zur Bochumer Synagoge und dem Planetarium sowie dem Stadtpark. Laut Generalstaatsanwalt werde derzeit ein Zusammenhang mit dem Tatgeschehen in Essen überprüft.

Eine versuchte Anstiftung zu einer schweren Brandstiftung sei mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu elf Jahren und drei Monaten bedroht. Der Versuch der schweren Brandstiftung werde mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünfzehn Jahren bestraft. dpa