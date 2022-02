Nach Steinwürfen auf Braunkohlebagger: Polizeieinsatz

Nach Steinwürfen auf einen Braunkohlebagger ist es am Donnerstag zu einem Polizeieinsatz bei Lützerath nahe des Tagebaus Garzweiler gekommen. Die Polizei sei am Morgen gerufen worden, erklärte die Polizei in Aachen. Auch auf Polizeiautos seien Steine geworfen worden, drei Wagen seien beschädigt worden.

Erkelenz - Als die Polizei Verstärkung schickte, hätten Barrikaden auf dem Weg gelegen. Als Polizeibeamte die Sperre beseitigen wollten, seien sie ebenfalls mit Steinen beworfen worden. Etwa 40 bis 50 Personen aus dem Kreis der Gegner des Braunkohleabbaus waren demnach vor Ort. Laut Polizei gab es fünf Festnahmen. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz dauerte am Vormittag noch an.

In dem Ort Lützerath nahe der Abbruchkante des Tagebaus Garzweiler campieren seit Monaten Aktivisten in Zelten, Gebäuden und Baumhäusern. Sie wollen eine Nutzung des Geländes für den Abbau von Braunkohle verhindern. Derzeit läuft ein Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Münster, mit dem ein Grundbesitzer die vorzeitige Einweisung der Grundstücke in den Besitz des Tagebaubetreibers RWE Power verhindern möchte.

Solange das Verfahren nicht entschieden ist, soll Lützerath nicht angetastet werden. Die Häuser liegen in Sichtweite der Tagebaukante. Der Bagger stand hoch im Tagebau und ragte aus der Abbruchkante heraus. dpa