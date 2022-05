Nach Tornados: Kirchturm soll wieder aufgebaut werden

Teilen

Das Luftbild zeigt die beschädigte Kirche St. Clemens. © Friso Gentsch/dpa

Jüngste Luftbildaufnahmen zeigen das ganze Ausmaß der Zerstörung nach den Tornados in Paderborn und Lippstadt. Neben zahlreichen Dächern und Fassaden war unter anderem auch die mehrere hundert Jahre alte und unter Denkmalschutz stehende Kirche St. Clemens in der Lippstädter Gemeinde Hellinghausen (Kreis Soest) am vergangenen Freitag durch das Unwetter schwer beschädigt worden.

Lippstadt/Paderborn - Die Kirchturmspitze, die laut Küster Paul Dirkwinkel noch aus dem 9. Jahrhundert stammte, war durch den Tornado abgebrochen, herabgestürzt und vollkommen zerstört worden. Aus der Luft sieht man ein großes rechteckiges Loch. „Ich habe Menschen weinen sehen, als sie vor der Kirche standen“, sagte Dirkwinkel am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Traukirche war nach mehreren Zerstörungen im Laufe der Jahrhunderte in seiner jetzigen Form 1780 neugebaut und ein Jahr später eingeweiht worden.

Auch das Dach des Kirchenschiffs wurde beschädigt, ist aber inzwischen notdürftig abgedichtet worden. Trotz des jüngsten Regens sei dort „Gott sei Dank“ kein Wasser eingedrungen, berichtete der Küster. Geplant sei, den abgebrochenen Kirchturm am Boden wieder originalgetreu aufzubauen und dann auf die Kirche zu hieven. Aber das werde sicher einige Zeit dauern, meinte Dirkwinkel. „Es nützt ja nichts. Ich denke, da müssen wir Geduld aufbringen.“ dpa